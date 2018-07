Nadal y Muguruza asustan en hierba Rafael Nadal durante el encuentro frente Dudi Sela. :: efe El balear inició Wimbledon con victoria sobre el israelí Dudi Sela y la hispano-venezolana venció a Naomi Broady MANUEL SÁNCHEZ Martes, 10 julio 2018, 23:29

londres. Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza debutaron con buen pie en Wimbledon. El balear derrotó al israelí Dudi Sela y la hispano-venezolana a la británica Naomi Broady. La primera toma de contacto del reciente ganador de Roland Garros con la competición oficial en pasto fue todo lo que necesitaba para confirmar la buena inercia tomada de la tierra, aunque su rival no fuera el más propicio para calibrar el nivel. El israelí Dudi Sela fue la primera víctima de Nadal en el tapete verde de Wimbledon y se llevó una derrota por 6-3, 6-3 y 6-2 que nutre de optimismo el sendero del español.

Sela, número 127 del mundo, es el rival perfecto para Nadal en superficie rápida en términos de resultado porque no se sale del renglón. No es un sacador, su 175 centímetros de estatura no se lo permiten. Tampoco es un kamikaze, ni lo intenta. Sus subidas a la red son contadas y su revés, elástico, es a una mano. Es decir, no es aquello que Nadal teme en Wimbledon, un bombardero. Por eso, su debut no puede considerarse una verdadera piedra de toque, pero sí sirve para coger confianza y ritmo de cara a rondas más exigentes.

Por su parte, Garbiñe Muguruza, triunfadora el año pasado al vencer a la estadounidense Venus Williams, entra ya en segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada tras ganar por 6-2 y 7-5 a Naomi Broady.

LAS FRASES Rafael Nadal Tenista español «En este torneo lo que se necesitan son horas en pista para encontrarme cómodo y seguro» Garbiñe Muguruza

Bajo el sol londinense y a 30 grados centígrados, la rival parecía propicia para un arranque cómodo. La británica Naomi Broady estaba invitada por la organización, colocada más allá del número 100 del mundo y ya conocida por Muguruza por su etapa en los ITF, paso previo a la WTA. Sus armas: un servicio espigado, el calor del público y el no tener nada que perder en el escenario más grande para ella.

Se achicó un poco al principio y fue la hispano-venezolana la que tomó el mando del viaje. Muguruza tiró bastante de fondo y no en la red, quizás encogida por la presión de la pista central, y tomó una ventaja de 2-0 que fue vital para controlar el partido desde el inicio. Pese a que su casillero final de errores sólo marcó diez no forzados, lo cierto es que Muguruza no tuvo fácil inclinar a la británica en el ocaso del encuentro.

A las victorias de Nadal y Muguruza se suman las de Feliciano López y Lara Arruabarrena. El toledano se impuso al argentino Federico Delbonis, por 6-3, 6-4 y 6-3. Arruabarrena ganó a Ana Bogdan, por 6-1, 3-6 y 8-6. Asimismo, Sara Sorribes consiguió su primera victoria en un Grand Slam al derrotar a la estonia Kaia Kanepi por 7-6 (5) y 6-1 en las pistas de Wimbledon.

Por otra parte, El ruso Karen Khachanov eliminó a David Ferrer al derrotarle en primera ronda por 6-1, 7-6 (3), 3-6 y 7-5. Khachanov necesitó dos horas y 27 minutos para vencer a Ferrer, una derrota que se suma a las de Pablo Carreño, Albert Ramos y Fernando Verdasco en esta jornada por el bando español.