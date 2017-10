TENIS Nadal, listo para pelear por ganar en Shanghái EFE. Miércoles, 11 octubre 2017, 00:46

Pese a la intensidad de esta temporada, Rafael Nadal aseguró ayer que no se siente cansado y que se encuentra motivado y en buena forma para luchar por ganar uno de los pocos torneos que no ostenta, el Masters 1000 de Shanghái. «Voy día a día y mi calendario siempre depende de cómo se sienta mi cuerpo y mi mente. Me sentía listo para estar aquí y aquí estoy», dijo el número uno del mundo.