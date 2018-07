Nadal, a gobernar Wimbledon Rafa Nadal, ayer durante su entrenamiento en Wimbledon. :: afp El balear llega a Londres para firmar su tercer entorchado en el All England Club MANUEL SÁNCHEZ LONDRES. Martes, 3 julio 2018, 00:33

En los días previos a la edición anual de Wimbledon, una pregunta retumba como el eco en cada rueda de prensa que precede al torneo. «¿Qué recuerdos guarda de la final de 2008?». No importa quién se encuentra al otro lado del interrogante. Ya sea Garbiñe Muguruza, Andy Murray, Serena Williams o los propios protagonistas, Rafa Nadal y Roger Federer. Ninguno evita dar una pincelada sobre la considerada para muchos la mejor batalla de la historia sobre una pista de tenis.

Diez años después de aquella épica de horas y horas de duración que acabó con el suizo mandando una derecha a la red y con el balear tumbado en la arrasada hierba, Nadal vuelve al All England Club (debuta hoy ante Dudi Sela) en una oportunidad perfecta para levantar la tercera copa dorada y volver a ver al Federer al otro lado de 'La Catedral'. Algo que nunca más se ha vuelto a repetir tras aquella helvética derecha de aproximación que golpeó y se desplomó en la red.

El número uno del mundo, que será segundo cabeza de serie del torneo debido a que Wimbledon utiliza un sistema específico para definir el cuadro de la competición, se ha quitado a la mayoría de grandes sacadores del circuito, incluido a su verdugo el año pasado,el luxemburgués Gilles Muller, en su lado del cuadro.

«(Verse con Federer) significaría que estoy en una final de Wimbledon después de siete años. Ahora mismo se me hace imposible pensar eso. No puedo estar pensando en Federer, aunque ojalá pudiera encontrarme con él», explicó Nadal, que tiene claro que no está en Wimbledon para jugar un torneo, si no para «conseguir grandes resultados».

Muguruza quiere ganar

Por su parte, la española Garbiñe Muguruza es clara cuando se la pregunta. «El pasado es un recuerdo. No estoy aquí para revalidar. Estoy aquí para ganar». Su victoria en 2017 ante Venus Williams fue un punto vital en su carrera y le aupó al número uno, que conquistaría meses después. En su vuelta a la capital británica, Muguruza (debutará hoy ante la británica Naomi Broady) parte como la mayor favorita en un cuadro con decenas de alternativas.