Nadal espera verse recuperado «tras nueve meses complicados»

valencia. El tenista español Rafael Nadal aseguró este martes que espera haberse recuperado completamente de la lesión en el psoas-ilíaco que le ha hecho pasar nueve meses «un poco complicadillos» y comentó que confía en superar la ronda de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania a partir del viernes.

El mallorquín participó este martes en un acto promocional organizado por la Diputación de Valencia y Mapfre, uno de los patrocinadores del equipo español de Copa Davis, en el que los jugadores del equipo fueron entrevistados por un grupo de niños.

«Espero ya encontrarme sin lesión, por eso estoy aquí. He tenido unas cuantas lesiones y he encadenado un problema detrás de otro, pero tengo mucha ilusión y volver a la competición rodeado de un equipo de compañeros y amigos, siempre ayuda. Ojalá sea una semana muy positiva para todos», dijo Nadal.

El número 1 del tenis mundial también se mostró optimista por las posibilidades de su equipo de superar a Alemania y confesó que está muy ilusionado por competir de nuevo ante el público valenciano. «De esta comunidad salen muy buenos jugadores, hay mucha tradición y estoy feliz de volver a competir aquí. Hace años que no lo he hecho y ahora confío en que la plaza esté llena a partir del viernes y nos ayuden a pasar en semifinales, pues hace unos añitos que no estamos ahí».