Nadal amplía el récord e inicia a medio gas el Godó Rafa Nadal celebra su triunfo en el partido de ayer. :: efe MIGUEL SÁNCHEZ Jueves, 3 mayo 2018, 00:32

barcelona. Quizás fuera por el cansancio o por la aclimatación a un nuevo torneo, pero el Rafael Nadal que derrotó a Roberto Carballés (6-4 y 6-4) no salió con la inercia del que tan solo hace días se proclamó campeón en Montecarlo.

La osadía de Carballés se vio por primera vez en la central del Godó, en la pista Rafa Nadal, con la bestia que da nombre al ruedo. Al granadino, número 77 del mundo, no le faltó ni una pizca de valor y, a diferencia de tantos otros, no salió acongojado, no se encogió, sino que sacó la cabeza por encima de la red y le mostró a Nadal por qué se había ganado el derecho a jugar contra él.

En octavos de final, el balear chocará con otro español. Guillermo García-López, quien pasó de ronda tras el abandono del finalista en Montecarlo Kei Nishikori, aseguró su presencia en la tercera fase del Conde de Godó por segunda vez en su carrera. El nipón se retiró del encuentro ante el manchego tras ceder el primer set por 6-3. De este modo, el balear es ya el único campeón que continúa en el torneo, tras la eliminación de Tommy Robredo y la renuncia, por lesión, de Fernando Verdasco.

La gran sorpresa de la jornada llegó cuando Novak Djokovic fue eliminado del torneo al caer con Martin Klizan, número 144 del mundo (6-2, 1-6 y 6-3), por lo que la misión del serbio de coger minutos en Barcelona queda desactivada y continuará, un año más, sin saber lo que es vencer en la ciudad condal.