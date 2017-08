CINCINNATI Muguruza, la cara; Nadal, la cruz Gesto de celebración de Garbiñe Muguruza. :: afp «Ha sido una derrota dura porque no he estado bien, pero no es el momento de pensar en ello», asegura Nadal La española bate a la número uno para llegar a la final mientras que Nadal cae AGENCIAS CINCINATTI. Domingo, 20 agosto 2017, 00:42

Cal y arena para el tenis español en Cincinnati. Garbiñe Muguruza logró colarse en la final tras un partidazo, borrando a la número uno mundial, Karolina Pliskova, mientras que Rafa Nadal no pudo con Kyrgios después de disputar dos partidos en apenas unas horas. Por el contrario, David Ferrer también logró salir vivo de cuartos y, al cierre de esta edición, competía con Kyrgios para lograr una plaza en la final.

Garbiñe Muguruza, cuarta favorita, alcanzó la final el Masters 1.000 de Cincinnati al vencer en la semifinal por 6-3 y 6-2 a la checa Karolina Pliskova, primera favorita. Muguruza, de 23 años, jugó el partido más completo en lo que va de torneo. No perdió nunca el saque y rompió en cuatro ocasiones del de su rival, vigente campeona de este torneo, que se disputa en pista dura.

La campeona de Wimbledon, que buscará su segundo título del año y el quinto en su carrera, apenas necesitó una hora y 19 minutos para conseguir la victoria, la segunda que logra ante Pliskova, que le había ganado seis de los siete partidos anteriores disputados. La rival de Muguruza será la ganadora del duelo entre la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, y la estadounidense Sloana Stephens.

A pesar de la derrota, Nadal retomará mañana el cetro mundial, algo que no sucedía desde el 2014

La gran sorpresa llegó en el último partido de la recargada quinta jornada con el triunfo por 6-2 y 7-5 del australiano Nick Kyrgios frente al español Rafael Nadal, primer cabeza de serie. La victoria permitió a Kyrgios disputar la semifinal frente al español David Ferrer, 31 en la ATP, que también dio la sorpresa tras vencer por 6-3 y 6-3 al cabeza de serie número tres, el austríaco Dominic Thiem. El duelo con Ferrer, que al cierre de esta edición no había concluido, será el segundo que protagonice Kyrgios, el primero, partido de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos del 2015, lo ganó el tenista de Jávea. Nadal, que a pesar de la derrota, será el próximo lunes número uno del mundo, no pudo hacer su mejor tenis y se notó cansado tras dos partidos casi consecutivos. «Creo que he estado haciendo las cosas bastante bien durante todo el año para estar listo para competir al máximo nivel en Nueva York así que lo estoy deseando. Sí, ha sido una derrota dura porque no he estado bien pero no es el momento de pensar demasiado en ello, sino de analizar qué es lo que puedo mejorar, y hacerlo», dijo.