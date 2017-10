Muguruza cae ante Pliskova y se jugará ante Venus Williams el pase de ronda Muguruza prepara su derecha en el partido de ayer. :: afp La checa pasó por encima de la española en dos sets y apenas una hora, lo que obliga a la reacción EFE Martes, 31 octubre 2017, 23:58

madrid. Garbiñe Muguruza, número 2 del mundo, perdió por un doble 6-2, ayer en Singapur, ante la checa Karolina Pliskova, tercera jugadora mundial, que se convirtió así en la primera clasificada para las semifinales del Masters WTA.

Tanto Muguruza como Pliskova habían ganado en sus partidos de la primera jornada. Ahora la española tendrá que jugarse su pase a la siguiente ronda mañana en la tercera jornada, contra la estadounidense Venus Williams, que ganó en el otro partido del martes a la letona Jelena Ostapenko por 7-5, 6-7 (3/7) y 7-5.

Muguruza, campeona de Wimbledon este año y de Roland Garros en 2016, fue claramente superada por Pliskova en apenas 1 hora y 2 minutos. En el segundo set, con 5-0 abajo, la española pudo al menos reaccionar para maquillar un poco su derrota. «Estoy un poco triste porque no esperaba este resultado pero voy a intentar dar la vuelta a la situación en el próximo partido. Es lo bueno que tiene este formato. A ver si lo hago mejor», dijo Garbiñe Muguruza tras la derrota. «No creo que un partido afecte mi confianza. Sí que es cierto que tengo que intentar ver qué he hecho mal para que no me vuelva a pasar», sentenció la hispano-venezolana.