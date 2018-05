Mutua Madrid Open Djokovic se despide y Halep pide paso en Madrid Djokovic golpea la bola. / Sergio Pérez (Reuters) El tenista serbio continúa en caída libre y dijo adiós ante Edmund, mientras que la número uno femenina arrasó a Plíšková y avanzó a la siguiente ronda PABLO DÍAZ MADRID Miércoles, 9 mayo 2018, 18:12

Dentro de una jornada de tenis donde casi todo el protagonismo se lo llevó, como no podía ser de otra manera, Rafael Nadal, se jugaron dos partidos que no dejaron indiferente a nadie. El primero lo protagonizó Novak Djokovic, que volvió a dar muestras de que no está recuperado de las lesiones que le han lastrado la última temporada y media, y cayó derrotado frente al británico Kyle Edmund. Simona Halep, por su parte, ofreció otra ronda de espectáculo en la Caja Mágica y venció a Kristýna Plíšková en dos sets.

Djokovic llegaba a la jornada en plano ascendente después de haber derrotado a Kei Nishikori en primera ronda de manera solvente y decidida. A pesar de ello, el miedo a sufrir otra posible lesión y el buen juego del británico Edmund, que hizo correr al serbio de un lado al otro de la pista durante todo el choque, terminaron por lastrar el servicio de 'Nole', que a pesar de llevarse el segundo set y hacer creer al público en la remontada, terminó cediendo en la tercera manga para perder el partido por 6-3, 2-6 y 6-3 y decir adiós a la Caja Mágica sin tan siquiera haber pisado los octavos de final.

Todo lo contrario ocurrió con Simona Halep, número uno del ranking WTA y ganadora de las últimas dos ediciones del Masters 1000 de Madrid, que arrasó un día más a su oponente, esta vez la checa Kristýna Plíšková, la cual no fue rival en ningún momento del choque, y que se vio obligada a abandonar el torneo tras ceder le partido en dos mangas, por 6-1 y 6-4.

La tenista rumana avanza con paso firme en una competición que se le da muy bien, donde podría además obtener su tercera corona consecutiva, algo que nadie ha conseguido nunca en la Caja Mágica. En cuartos de final espera ya Karolína Plíšková, hermana gemela de su oponente el día de hoy, que actualmente ocupa el número 6 en el ranking WTA y que derrotó a la norteamericana Sloane Stephens por 6-2 y 6-3.

Sin sorpresas

El resto de la jornada se cerró sin sobresaltos, con los cabezas de serie cumpliendo con sus obligaciones y alcanzando la siguiente ronda. David Goffin se deshizo del holandés Robin Haase y Kevin Anderson hizo lo propio con el kazajo Kukushkin. En el cuadro femenino, Caroline García se aseguró los cuartos de final tras vencer a Julia Görges, mientras que Caroline Wozniacki, número dos del circuito, dijo adiós tras perder frente a Kiki Bertens.