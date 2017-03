Nadal se estrena en Miami ante Sela

Rafa Nadal se enfrenta a uno de los pocos retos que no ha logrado superar: el Masters 100 de Miami. Es el único torneo de esta categoría que no ha ganado en su carrera aunque no lo tendrá fácil. Nadal llega con el objetivo de seguir compitiendo a alto nivel y dar continuidad a un buen 2017, año de renovación que está topando con el otro nombre propio de la cita, el suizo Roger Federer.

El de Manacor debuta ante el israelí Dudi Sela, al que sólo se ha enfrentado en una ocasión -triunfo en el Abierto de Australia 2015-, en una cita con la que tiene cuentas pendientes, tras cuatro finales perdidas.

Las bajas de los dos mejores jugadores del mundo, Andy Murray y Novak Djokovic, abre la posibilidad de que Nadal consiga ganar el segundo Masters 1000 de la temporada.