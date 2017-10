TENIS Garbiñe Muguruza moja la pólvora de Ostapenko La hispanovenezolana arranca con victoria el torneo de Maestras ante la campeona de París MANUEL SÁNCHEZ MADRID. Lunes, 23 octubre 2017, 00:16

Garbiñe Muguruza vengó la pasada derrota en Wuhan (China) ante Helena Ostapenko con una sólida victoria (6-3 y 6-4) en poco más de una hora. La española arrancó con un triunfo su participación en las Finales WTA de Singapur al parar la sangría de golpes ganadores de Ostapenko (15) y cometer menos errores no forzados (5 por 10).

No tuvo problemas Muguruza para contrarrestar el juego de la actual campeona de Roland Garros. Ostapenko fía su juego a la precisión, esa capaz tanto de darle un título en París o fallarle en su debut en la cita más exclusiva del curso. La española de origen venezolano variaba alturas y no podía dejar que Ostapenko cargase el cañón que tiene como derecha. Las bolas a media pista o demasiado altas eran caramelos para la letona, que no tenía problemas para encontrar las líneas cuando la situación era favorable. Su problema llegó cuando Muguruza le obligó a correr. Ella estaba cómoda cuando los puntos duraban un suspiro, pero Muguruza es más versátil y capaz de moverse en diferentes estilos.

En el otro partido del grupo blanco, Karolina Pliskova derrotó a Venus Williams en dos cómodos sets (6-2 y 6-2). La checa, candidata a acabar como número uno del mundo el año, toma la delantera en el grupo y pone en el ojo del huracán el enfrentamiento ante Muguruza.