Conchita Martínez, relevada como capitana de la Davis y Copa Federación

Conchita Martínez dejó de ser la capitana de los equipos de Davis y Copa Federación españoles tras un anuncio sorpresa de la Real Federación de Tenis. La aragonesa, que ascendió a ambos equipos tras una época convulsa, se marcha tras calmar las aguas y lanzó un comunicado: «Comparto con vosotros mi decepción y malestar con la RFET, quien me ha trasladado a última hora que no contarán conmigo en la próxima temporada. Es muy desagradecido tomar las riendas del barco cuando hay tempestad y cuando consigues la tranquilidad y el compromiso prescindan de ti. Se suponía que con la llegada de la nueva directiva la situación cambiaría, pero es más de lo mismo».

La aragonesa recuerda que «en circunstancias complicadas he aceptado sus condiciones, que en otra situación no aceptaría». «El abandono que he sentido durante estos meses me hacían presagiar que se prescindiría de mi trabajo, más cuando, esta nueva ejecutiva me retiró la posibilidad de acompañar a los jugadores a los Grand Slams».