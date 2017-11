Carreño quiere aprovechar su oportunidad tras el adiós de Nadal al Masters

londres. Sonriente y relajado llegó Pablo Carreño a la sala de prensa del O2 Arena de Londres, donde se disputan las Finales ATP. El asturiano, primer suplente del torneo, se benefició de la retirada por lesión de Rafa Nadal y ocupará su puesto en el Grupo A. Se enteró de que tenía que estrenarse hoy cuando estaba a punto de irse a dormir.

«No he hablado con él (Nadal). Ya sabía que se había retirado de París por la rodilla, y habíamos hablado antes de que él viniera aquí sobre que iba a llegar un poco justo, pero que iba a intentar estar al máximo. Si ha jugado, es porque creía que tenía garantías de venir, y al final ha visto que no está al 100% y ha decidido retirarse. A mí, obviamente, no me gusta que un compañero y un amigo se tenga que retirar, pero es una oportunidad muy importante para mí y voy a intentar aprovecharla», explicó.

Carreño, número 10 del mundo, se quedó a las puertas del torneo, debido a la victoria de Jack Sock en el Masters 1.000 de París, que relegó al español a la posición de suplente. Pese a ello, y a los malos resultado que acompañaron a Pablo desde sus semifinales en Nueva York, el gijonés ve positivo haber apostado por venir a Londres. «Aunque no hubiera entrado, hubiera sido una buena decisión, ya que siendo primer reserva siempre pueden pasar estas cosas. Además este año se ha dado que debutaré en el segundo partido con opciones de pasar. Así que ha sido una muy buena decisión», sopesó.

Pablo Carreño

El semifinalista del Abierto de los Estados Unidos no quiso pensar más allá de los dos partidos que tendrá que disfrutar , el de hoy ante el austríaco Dominic Thiem: «Quiero dar el máximo y disfrutar».

Ayer, por otra parte, Roger Federer obtuvo un triunfo en tres sets (7-6, 5-7 y 6-1) ante Zverev. El alemán plantó cara al principio pero el helvético arrolló al final.