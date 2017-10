Copa Federación Anabel Medina: «La capitanía estaba por delante de todo» Anabel Medina, durante la presentación como capitana. / Efe La nueva capitana del equipo de Copa Federación asegura que no tenía dudas entre continuar entrenando con Ostapenko o aceptar la capitanía MANUEL SÁNCHEZ Madrid Miércoles, 11 octubre 2017, 15:10

Con un largo vestido rojo y casi abrumada ante la cantidad de medios que buscaban sus palabras, la nueva capitana de Copa Federación, Anabel Medina, atiende a Colpisa durante su acto de presentación celebrado hoy en Madrid.

La valenciana, que sustituye en el cargo a Conchita Martínez, ha explicado que este cambio ha tenido un “buen recibimiento” entre las jugadoras. “A partir de ahí, estoy contenta y animada para conseguir una buena armonía en el equipo”, prosigue.

Medina, que, hasta el pasado torneo de Pekín, trabajaba con la letona campeona de Roland Garros, Jelena Ostapenko, ha afirmado que desde el primer momento sabía que tendría que elegir entre continuar con ese trabajo o ser capitana. “Era algo que tenía claro desde un principio, la capitanía estaba por delante de todo”, sentencia.

Desde la Federación se transmitió la idea de que era necesario que la nueva capitana conociese a las estrellas emergentes del tenis español. Medina, que es actualmente directora del futures femenino de Valencia, asegura que tiene buena relación con las más jóvenes del circuito y que no le va a costar estar involucrada y mantener un seguimiento de las jugadoras. “La verdad es que tengo buena relación con las chicas, no las veo diariamente durante el año, porque hasta ahora he estado jugando y he estado trabajando como entrenadora. Ellas se mueven por torneos futures, por estratos más bajos, pero al ser directora del torneo de Valencia tienes más contacto. Por ejemplo, en Nueva York he podido ver a dos juniors como Paula Arias y a Eva Guerrero, pero siempre me ha gustado estar involucrada”, medita.

La nueva capitana ha dado esperanzas al futuro del tenis español, y ha explicado que quizás no se las conozca porque “no suenan tanto” en los medios, pero sí que hay nivel. “Las jugadoras siempre responden, pero poco a poco, necesitan su tiempo”.

Durante el acto de presentación ante los medios, la capitana ha calificado el reto como un “sueño y algo impresionante”. Además, ha agregado que ya ha tenido contacto con todas las jugadoras, y ha recibido “felicitaciones” y un ambiente muy positivo.

Anabel Medina debutará al frente del equipo femenino de Copa Federación los días 11 y 12 de febrero, cuando España visite Italia con el objetivo de luchar por ascender al Grupo Mundial.