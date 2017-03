Nadal nunca se rinde

Todo empezó mal para Rafael nadal en la tercera ronda del torneo de Miami. Ante la sorpresa de todos el alemán Philipp Kohlschreiber, situado en el ránking 31 de la ATP, perdió el primer set por un inédio 0-6. La losa podría haber tumbado a cualquiera porque en un superficie enemiga y con un golpe tan duro es difícil remontar. Era una sorpresa, porque de 14 enfrentamientos en su carrera el manacorense había ganado 13 de ellos y con relativa solvencia y sólo 10 tenistas habían superado a Nadal por ese marcador en una manga.

Las señales del español eran pesimistas. Golpeaba con el marco de la raqueta a la pelota, era incapaz de seguir el ritmo de un rival en forma y agresivo. Durante 25 minutos sufrió un infierno bajo el sol de Miami. Incluso tuvo que aprovechar una petición de pausa para acudir al vestuario. Pero Nadal se volvió como ha acostumbrado a todo el mundo en sus 1.000 partidos como profesional. Ese milagro impulsado por su brazo en alto para celebrar sus puntos y avisar a su rival regresó en la segunda manga y dejó un nuevo hito para su carrera. Un 92 % de primeros servicios sostuvo al 14 veces ganador de un 'Grand Slam'. El mallorquín superó a su rival en efectividad de su primera servicio con un 81 %, por sólo el 55 % de su contrincante, y también sacó provecho a los 43 errores no forzados del germano. Ganó 0-6, 6-2 y 6-3 en una hora y 38 minutos y se apuntó otra hazaña. «Uno se alimenta de partidos así, de sensaciones positivas», reconoció en la rueda de prensa después del partido después de señalar que su primer set en contra se debió a su «mala actitud».

