Federer no da ninguna opción a Rafa Nadal

Un brillante Roger Federer necesitó apenas 68 minutos para despachar por 6-2 y 6-3 a un Rafael Nadal menor en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, y lograr así el billete de acceso para cuartos de final. El suizo se medirá ahora al australiano Nick Kyrgios, que eliminó al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 7-6(3) en una hora y 52 minutos. Con este resultado, Federer ha ganado tres veces seguidas por primera vez en su carrera a Nadal, tras sus últimas victorias en las finales del Abierto de Australia y de Basilea (2015). Fue una actuación inapelable la del cuatro veces campeón en el desierto californiano ante un rival que no tuvo su día.

El brutal intercambio de golpes ganadores con el que arrancó el primer juego dio paso a un dominio absoluto por parte de Federer, que rompió a su rival a las primeras de cambio y se adjudicó el juego después de que el mallorquín golpeara mal la bola y la enviara a la grada. Al número diez del mundo le salía absolutamente todo y se apuntó la manga en 34 minutos.

Nadal arrancó el segundo set con un juego en blanco. La respuesta de Federer fue inmaculada: otro juego en blanco con su servicio, al que siguió una rotura de saque para ponerse (2-1) y caminar firme hacia la victoria. Se llegó al 5-3 con dos bolas de «break» para Federer y el suizo no perdonó, cómo no, con otro revés marca de la casa.

No fue el de Nadal el único adiós a Indian Wells. Garbiñe Muguruza se despidió también tras caer contra la checa Karolina Pliskova por 7-6(2) y 7-6(5) en una hora y 56 minutos. «La verdad es que no me preocupa mucho este partido. Pese a que no estaba jugando mi mejor tenis y pese a que arrastro unas molestias desde hace un tiempo, he salido a la a pista y he dado todo lo que tengo», dijo.