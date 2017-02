Rafa Nadal cree que fuera de España tendría «el doble de dinero» pero sería «la mitad de feliz»

la coruña. El tenista español Rafa Nadal explicó ayer en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en La Coruña que «los impuestos» en España son «muy elevados», pero dejó claro que no dejará de residir en aquí porque en otro sitio tendría «el doble de dinero pero sería la mitad de feliz». «A nivel de gestión de patrimonio sí que quizás sería mejor irse a otro país con condiciones más beneficiosas, pero donde soy feliz es en España, con mi familia y amigos. En otro país tendría el doble de dinero pero sería la mitad de feliz. El dinero no compra la felicidad», zanjó en un encuentro con más de mil personas en el auditorio Palexco.

Nadal aseguró que España es «un país bien colocado en el mundo» y no puede venderse «mal» al exterior y, respecto al tenis en sí, dijo que a él le «satisface mucho más un partido de cinco horas», como los que disputó en las semifinales y la final del Open de Australia que los encuentros «de una hora». «Me gustaría (cerrar antes los partidos), pero no sé. Este tipo de partidos largos y emocionantes son los que hacen que uno se sienta contento de haberlos jugado», comentó.

Nadal explicó que en Australia disfrutó de la competición y recuperó sensaciones. «Lo que más feliz me hace es que estoy compitiendo en la pista y en todos los partidos he disfrutado y jugado a un nivel muy alto, he dado un paso y hay que ir afianzándolo», dijo tras reconocer que hubo «momentos» en el año 2015 en los que no disfrutó por «ansiedad» y por no poder «controlar los nervios y la tensión».