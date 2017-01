Los mil días de Nadal

El 8 de junio del 2014, Rafa Nadal alzó su último Grand Slam. Casi mil días han pasado desde entonces hasta ayer, cuando se quedó a las puertas de su decimoquinto título de máximo nivel, el del Open de Australia. No ha sido una travesía por el desierto, porque han llegado éxitos como el oro de los Juegos Olímpicos de Río u otros títulos prestigiosos pero menores. Sin embargo, se ha hecho muy largo no ver al manacorense, mes a mes, sumando títulos, batiendo rivales, logrando imposibles.

Cuando a Napoleón le desterraron a la isla de Elba, pocos creían que podía recuperar el crédito y menos el poder tras once meses de aislamiento. Sin embargo, sólo con pisar terreno francés galvanizó todas las ansias de gloria de un país derrotado. Napoleón logró insuflar ánimo a unos restos de ejército desmoralizados y divididos para volver a hacerlos grande. Ayer, a pesar de la derrota, Nadal consiguió lo mismo que Napoleón con su presencia. Que un país se paralizase de nuevo durante las horas de su partido, como ya había ocurrido en las semifinales y en los cuartos, que se volviese a hablar de tenis en los bares, que se entonase de nuevo un «¡vamos, Rafa!» casi olvidado.

Nadal, y con él su particular ejército, ha vuelto mil días después, aunque lamentablemente no lograse conquistar el trofeo que ansiaba. Lo hizo otro caballero, Roger Federer, que tuvo un detalle poco habitual en el deporte profesional. «Rafa merecía también ganar», resumió el suizo. «Felicito a este increíble competidor, por su regreso increíble. El tenis es un deporte duro y no hay empates. Si los hubiera, sería muy feliz de compartirlo contigo, Rafa», añadía en una frase sincera y que nadie podría imaginar de un Cristiano o un Messi, a pesar de que su deporte es de equipo y el tenis vive de los cara a cara.

Nadal ha despertado a su afición y ha logrado que el tenis paralizase a un país

Sin embargo, ni los halagos y ni el buen juego exhibido, empañaron la tristeza de Nadal. Para él, el Abierto ha sido una derrota. Pero no es el Waterloo de Napoleón, donde perdió a su ejército y también la credibilidad. El balear tiene fuerza y ganas de sobra si la salud y las lesiones le respetan, lo que no ha ocurrido durante los últimos años.

Rafa ha vuelto a las pistas de tenis y París tiembla como cuando Napoleón entró por última vez a sus calles. El décimo Roland Garros es el objetivo de Nadal, pero también el tercer Wimbledon o el tercer Abierto de Estados Unidos. Lo imposible es el día a día del mejor tenista de la historia.

A los 30 años, Nadal aspira a vivir una nueva primavera. Si Federer ganó ayer con 35, ¿por qué no podemos soñar con otro lustro de éxitos?