Las lagrimas de Federer

La final de mañana entre Roger Federer y Rafael Nadal traerá inolvidables recuerdos al suizo, que cuando perdió la de 2009 entre ambos, acabó llorando y consolado por Rafa en la entrega de premios. Uno de los partidos más recordados entre Rafael Nadal y Roger Federer fue ese. Una gran batalla que se extendió a cinco sets y duró más de cuatro horas, ganada por el español por 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2.

Nadal entonces alzó su sexto Grand Slam (ahora tiene 14) e impidió que Roger alcanzara su 14 'major', que le hubiera permitido igualar con Pete Sampras, lo que lograría años después.

Dolido por la derrota, en la ceremonia de entrega de trofeos, Federer no pudo aguantar las lágrimas y en mitad de su discurso pronunció la frase «God, it's killing me» (Dios, me está matando) antes de romper a llorar y no poder continuar. Nadal, tras recibir su copa de campeón, se acercó al suizo para consolarle y decirle: «Recuerda que eres un gran campeón. Eres uno de los mejores de la historia y seguro que vas a batir los 14 (Grand Slams) de Sampras».

Años después se repite la situación de Nadal, que venía de derrotar entonces a Fernando Verdasco tras cinco horas y 14 minutos en su semifinal. Este viernes ha necesitado cuatro horas y 56 minutos para doblegar al búlgaro Grigor Dimitrov en cinco sets.

En la final del 2009, Nadal venció a Federer en cuatro horas y 23 minutos, cuando nadie daba nada por él, ya que todos pensaban que estaba destruido físicamente.

Aquella mañana de la final, incluso, Rafa sintió un mareo en el entrenamiento. Pese a todo, fue él el que destruyó a Federer en la final en cinco sets, para ser el primer español en conquistar el Abierto de Australia.