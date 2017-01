Un ciclón se traga a Muguruza en Australia

Garbiñe Muguruza no estará en las semifinales del Abierto de Australia. Tras llegar por primera vez a cuartos en Melbourne, el sueño de pisar la penúltima ronda como ya ha hecho en París y Londres se desvaneció. Y no fue por su culpa, sino por tener enfrente a una rival como Coco Vandeweghe, que no dio ninguna opción a la hispano-venezolana (6-4 y 6-0). Como tocada por una varita, la estadounidense mostró un ejercicio de precisión digno de su tío, el exjugador de la NBA 'Kiki' Vandeweghe. Una agresividad a la que Muguruza no está acostumbrada a tener que hacer frente, ya que es ella la que la administra. Sin embargo, CoCo Vandeweghe tiene algo que se echa de menos en el circuito femenino, y es un dominio del saque y la volea que la convierten en una extraña en un mundo donde el juego de fondo domina.

La estadounidense propuso un juego rápido sin apenas intercambios que impidieron entrar en ritmo a Garbiñe Muguruza. La caraqueña duró seis juegos. Con empate a tres en el marcador Vandeweghe aprovechó la novena bola de rotura que tuvo y se adelantó en la contienda. Una ventaja que a la postre sería decisiva para que cerrase el primer set por 6-4. En la cara de Muguruza se reflejó la impotencia de quien juega contra alguien al que le entra todo, y es que así estuvo Coco, que no parecía pegar golpes de fondo, sino pelotazos a bote pronto. Hasta 31 golpes ganadores conectó la estadounidense, por los 14 de Muguruza. El segundo set fue un paseo para Vandeweghe, ya que Muguruza perdió el hilo del partido entre tanto 'palo' a las líneas de su contrincante. Cerró el partido por 6-4 y 6-0 y accede a sus primeras semifinales de 'Grand Slam'. «No tengo nada que objetar a mi actuación. Cuando juegas con alguien que tiene la fuerza para desbordarte de esta manera, que puede pegar así, que tiene un buen día, es realmente dificil de contrarrestar», afirmó.

Federer, a semifinales

En el cuadro masculino, Roger Federer estará en semifinales al derrotar a Mischa Zverev (6-1, 7-5 y 6-2) y se enfrentará a Stan Wawrinka, que derrotó A Jo-Wilfried Tsonga por (7-6 (2), 6-4 y 6-3. En dobles, Pablo Carreño y Guillermo García se miden en semifinales a Bob y Mike Bryan, que eliminaron a Marcel Granollers e Ivan Dodig.