Garbiñe Muguruza camina sola en Australia

madrid. La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza confirmó sus opciones en el Abierto de Australia con una trabajada victoria ante la estadounidense Samantha Crawford en dos sets (7-5 y 6-4). En el ambiente previo al partido de segunda ronda se especulaba con las molestias físicas de Muguruza, quien en su debut tuvo que recibir atención médica. Pese al vendaje alrededor de su muslo derecho, Garbiñe jugó sin aparentes molestias aunque sí sufrió por el juego de su rival, agresivo y constante. Le costó pero superó de ronda y ahora tendrá enfrente a la tenista que la apeó del pasado Abierto de los Estados Unidos, la letona Anastasija Sevastova.

No pudo completar el pleno en chicas Carla Suárez, que cayó en dos sets ante la joven rumana Sorana Cirstea por 7-6 (1) y 6-3. La clave del partido estuvo en el primer set, cuando la grancanaria se adelantó con un 'break' en el primer juego, que no pudo mantener y que acabó con la manga en el 'tie break'. No hubo historia.

Mientras, en el cuadro masculino Roger Federer continuó con las buenas sensaciones de su debut y añadió una victoria más a su casillero en 'Grand Slams', donde acumula 309. El suizo derrotó al estadounidense de 20 años Noah Rubin en tres sets, por 7-5, 6-3 y 7-6 (3). Ahora le espera Berdych. Mientras, los españoles jugaban esta madrugada. Nadal se medía a Baghdatis, David Ferrer a Escobedo (EEUU), Roberto Bautista a Nishioka (JPN) y Carreño a Edmund.