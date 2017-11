«He visto que puedo plantar cara a los mejores»

«Triste» era la palabra que más repetía Víctor Esteban tras el partido de ayer. Y su cara reflejaba la desolación. «Pasar a la semifinal hubiese sido muy bonito, y, aunque estoy triste, me quedo satisfecho con el campeonato que he hecho. He visto que puedo jugar contra los mejores y plantarles cara», aseguraba. «Cuando tienes tantas ganas y crees que te mereces ganar, es triste no llegar, y más sabiendo que las semifinales iban a ser en el Adarraga», añadía.

Respecto a la jugada clave del partido, Víctor era tajante: «Todo el mundo se puede equivocar». Pero defendía su postura y su enfado. «La he visto muy clara en un tanto clave. Cuando cometo un error o acierto, sé lo que he hecho. Pero si le preguntas a un juez qué ha pasado y te dice que no lo sabe, es un problema. El juez de atrás tiene que estar encima de la raya y estaba a dos metros. Así es imposible que lo vea», incidía. «Te dicen que tú también fallas, pero quisiera que estuviesen las misma horas que yo hago ganchos mirando si son buena o mala. Entonces estaríamos todos igual de preparados», proseguía. El riojalteño también se acordó del material: «Bengoetxea tenía cinco para elegir. Yo he jugado con sus pelotas casi el 80% y eso no es buena señal. También contra Elezkano había pelotas bajas. Me he encontrado muy bien, pero ha habido cosas que me han influido», sentenciaba antes de reconocer que los nervios, al principio, también le jugaron una mala pasada.