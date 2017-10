«El viernes en Logroño quiero ponerle las cosas difíciles a Aimar» Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

Víctor Esteban estaba feliz al final del partido. «A base de sufrir y de trabajar he sido capaz de sacar el partido», comentó. Sin embargo, había un pero que el de Ezcaray no se quería callar: «Se puede poner más material. He sufrido tanto porque desde el resto él me pasaba a dominar. Desde mi punto de vista no debería ser así. Pero he podido ganar y estoy contento»

El delantero riojano ya piensa en el siguiente partido, el viernes, en Logroño, contra Olaizola II: «Es un lujo poder jugar con el frontón así. Ezcaray siempre responde. Ahora tengo un partido muy importante para mí, el viernes en Logroño, y espero ponerle las cosas muy difíciles a Aimar».