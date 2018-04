Victoria con muchas dudas Gorka se prepara para golpear con la derecha. :: juan marín Gorka se clasifica para las semifinales del Manomanista de Promoción al ganar a Erostarbe E.M. Lunes, 30 abril 2018, 13:29

logroño. Era una incógnita la puesta en escena de Gorka en el Manomanista de Promoción, pero hubo final feliz. Al menos por el resultado. El de Ezcaray venció (22-13) y jugará las semifinales del torneo contra Bakaikoa. En cuanto al juego, las sensaciones no pudieron ser peores. «Creo que ni me lo merezco. No he hecho nada para conseguirlo... Al principio no sabía ni por dónde me daba el aire», reflexionaba en voz alto ante los micrófonos de la ETB1 el delantero riojano.

0 0 Duración 46 minutos y 20 segundos. Pelotazos 194. Saques Gorka, 5; Erostarbe, 1. Faltas Gorka, 0; Erostarbe, 0. Ganados Gorka, 9; Erostarbe, 9. Perdidos Gorka, 3; Erostarbe, 8. Marcador: 0-1, 2-1, 2-4, 9-4, 9-5, 10-5, 10-9, 15-9, 15-12, 18-12, 18-13 y 22-13. Botilleros Pablo Berasaluze con Gorka y Aritz Lasa con Erostarbe. Incidencias Frontón Astelena.

Fue evidente que Gorka llegó con la mano derecha muy protegida y con falta de horas de entrenamiento. Pero ahí reside el mérito del mayor de los Esteban que supo obviar estos handicaps para imponerse a un gran pegador como es Erostarbe.

Tras un inicio titubeante Gorka cogió confianza y se anotó la primera gran tacada (pasó de 2-4 a 9-4). Especialmente meritorio fue el tanto que supuso el 8-4, un gancho desde el cuadro cinco que fue a morir en el pico del frontón.

Erostarbe jugó sus mejores tantos a continuación. Exhibió su potencia con la derecha, sentenció un resto muy tocado con un dos paredes y tuvo tiempo de firmar una dejada al ancho. A punto de igualar el choque (10-9).

«Sufrir y sufrir» le pedía Berasaluze al riojano desde la silla. Y apretó Gorka los dientes para retomar la iniciativa. Caían los tantos, con suspense, pero caían. Un dos paredes, dos saques, un error de Erostarbe y un gran tanto moviendo al de Villarreal de Urrechua al ancho para luego acabar atrás (15-9). Partido controlado.

Un último intento de Erostarbe por meterse en el partido. Sotamano de zurda ganador, otro tanto atrás y un saque-remate que acaba adelante (15-12). Momento de cierta tensión que Gorka disipó con un dos paredes, seguido de un error de Erostarbe y un gran gancho del riojano (18-12).

Estaba muy cerca de la victoria y Gorka Esteban no hizo concesiones y se llevó el triunfo (22-13). A pesar de sus negativas palabras al final del partido, el riojano acabó con solo tres fallos, cinco saques y nueve tantos hechos. Buenos números para alguien que llega con muchas dudas al partido. Ahora toca preparar mejor el siguiente. Semifinales del Manomanista de Promoción contra Bakaikoa.