Víctor contra la velocidad Victor firma la caja del material tras la elección de este jueves / Antonio Díaz Uriel El riojano y su compañero Albisu buscarán en su debut en el Parejas (el domingo, en el Adarraga) neutralizar el juego vertiginoso que intentarán Bengoetxea VI y Larumbe EFE Logroño Jueves, 23 noviembre 2017, 18:42

La pareja formada por el riojano Víctor y el guipuzcoano Albisu tratarán en su debut en el Campeonato de Parejas de neutralizar la velocidad que intentarán imprimir al choque Bengoetxea VI y Larumbe.

Esa es una de las conclusiones de la elección de material para el primer partido del Campeonato de Parejas que disputarán los cuatro el domingo, 26 de noviembre, en Logroño.

Las dos parejas han seleccionado hoy en el frontón Adarraga las pelotas para ese partido, con una elección de material más rápido para los subcampeones del año pasado -Bengoetxea y Larumbe- y con menos bote para la pareja inédita, sobre todo porque Víctor debuta en el principal torneo de parejas.

Por eso, el riojano ha sido el protagonista de la elección de material, en la que dado que él debuta, ha insistido en que su pareja une "al mejor zaguero", Albisu, con "el peor delantero".

"Llevaba tiempo buscando un puesto en el Campeonato de Parejas de Primera, creía que me lo merecía, pero es cierto que he cambiado algunas cosas, he sido más metódico y me ha ido bien, porque ahora sí me han dado una oportunidad, que es con lo que me quedo", ha explicado el jugador de Ezcaray.

Cree que el compañero que le han asignado "es una gozada" y ha recalcado que su inexperiencia se puede compensar a lo largo del campeonato "que es muy largo".

Su compañero Albisu ha subrayado que "aunque sea cierto que Víctor debuta ahora, está a un gran nivel, lo ha demostrado en los últimos meses y creo que formamos una pareja equilibrada".

De hecho, ha pedido a su compañero "que haga el juego que él sabe, que no intente cambiar, porque su capacidad para hacer una pelota vistosa y alegre es la que le ha traído hasta aquí y la que nos puede dar éxitos".

Sus rivales del domingo serán quienes tengan la presión, dado que el año pasado fueron subcampeones y acumulan mucha más experiencia que sus rivales.

Sin embargo, Bengoetxea VI ha subrayado que para él "todos empezamos de cero" y "nuestros rivales son un delantero con mucha chispa, el que mejor golpeo de pelota tiene, y un zaguero de garantías".

"Tengo mucha ilusión por empezar bien, pero hay que saber que este campeonato es un verdadero maratón", ha incidido el delantero navarro.

Su compañero ha admitido que es, de los cuatro, el que llega al partido "con menos frontón" porque por diferentes motivos "me ha faltado continuidad en los últimos meses".

En cualquier caso, ha recalcado, se encuentra "al máximo nivel, muy bien físicamente" y cree que puede rendir al máximo nivel "en un campeonato que se presenta muy igualado".

Víctor y Albisu se han decantado hoy por un lote de más peso, con pelotas de 106,3; 104,8 y 104,5 gramos; mientras que Bengoetxea y Larumbe las han seleccionado de 106; 104,4 y 104,9 gramos.