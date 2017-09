Víctor y Rezusta, a un triunfo de clasificarse para la final Altuna alcanza una pelota en el ancho con Untoria al fondo. :: f. díaz Altuna III y Untoria deben ganar y dejar a sus rivales en 11 o menos. Bengoetxea y Merino se clasifican con cualquier resultado entre 20-12 y 22-20 E.M. LOGROÑO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:50

Entra la feria de San Mateo en los días claves. Hoy, 21 de septiembre, festividad del santo de las vendimias, se conocerá el nombre del primer finalista de la feria (19.15 horas). Y será riojano. La pareja que más opciones tiene es la formada por Víctor y Rezusta. Por una sencilla razón: dependen de ellos mismos. Después de imponerse en el primer día de torneo a Bengoetxea V y Merino II, una victoria hoy dejaría al delantero de Ezcaray y al zaguero de Vergara con un puesto asegurado en la gran final del domingo.

Ahora bien. Víctor y Rezusta no se pueden relajar ya que, en caso de no vencer, estarán obligados a sumar 21 tantos ya que con 20 empatarían con Bengoetxea VI y Merino II y, en ese caso, se clasificaría la pareja que más fácil haya ganado sus duelos anteriores.

En el partido de esta tarde entre Víctor-Rezusta y Altuna III-Untoria, Bengoetxea VI y Merino II se clasificarían con cualquier resultado entre 20-12 y 22-20.

En peor situación se encuentra la otra pareja del encuentro de hoy. Altuna III y Untoria cayeron en el partido del pasado martes después de que al delantero de Amézqueta no estuviera a la altura. «El único que ha jugado por debajo del nivel he sido yo. Me voy triste», reconocía Altuna III al final del encuentro.

Esta tarde, Altuna III y Untoria están obligados a ganar y dejar en 11 o menos tantos a Víctor y Rezusta. Es la única puerta por la que se pueden colar en la gran final. Juego tienen. Pero enfrente hay mucha pareja.

«Tenemos que quitarnos el mal sabor de boca de esta derrota y salir a jugar el jueves (por hoy) sin presión y a hacer las cosas que sabemos». Así de claro era el zaguero de Nájera Álvaro Untoria después de la derrota del martes.