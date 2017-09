Víctor y Rezusta, campeones de la Feria de San Mateo

Víctor y Rezusta inscriben su nombre en el registro de ganadores de la feria de pelota de San Mateo 2017 después de ganar a Ezkurdia y Albisu por 19-22 en una vibrante final. El choque no tuvo dueño porque las fuerzas estaban muy equilibradas y las dos mejores parejas del torneo así lo atestiguaron con marcadores muy apretados hasta el último instante.

Marcador Ezkurdia-Albisu, 19 / Víctor-Rezusta, 22 Duración 59 minutos Pelotazos 478 Saques Ezkurdia: 1; Víctor, 1. Faltas Ezkurdia, 0; Víctor, 0 Ganados en juego Ezkurdia: 8; Albisu: 2; Víctor: 8; Rezusta: 2. Errores en juego Ezkurdia: 6; Albisu: 4; Víctor: 6; Rezusta: 2 Marcador 0-2, 1-2, 1-3, 3-3, 3-4, 3-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 10-8. 10-12, 11-12, 11-13, 13-13, 13-14, 14-14, 14-16, 15-16, 15-19, 17-19, 17-20, 18-20, 18-21, 19-21 y 19-22. Momios 100-80 colorado (por los derrotados). Incidencias Lleno en el Adarraga. El presidente del Ejecutivo José Ignacio Ceniceros hizo entrega de los trofeos a los ganadores. Albisu fue elegido el mejor pelotari de la feria

Sorprendió la valentía y desparpajo de un Víctor que nunca desaprovechó la ocasión de rematar en una parcela donde Ezkurdia parecía que era el dueño. El delantero riojano cumplió el sueño de niño cuando veía y gritaba las gestas de sus ídolos en las finales mateas. Víctor cumple un sueño y además gritó un deseo como el de que el Adarraga sea un escenario más recurrente cuando llegue la temporada de campeonatos, donde el espera hacer papel en el próximo Cuatro y medio.

No nos olvidamos de la zaga. Es imposible hacerlo. La seriedad de Rezusta y de Albisu puso un poco de cordura a un cuarteto donde a los delanteros se les fundían los plomos muy rápido y salpicaban sus golpeos de aciertos y errores de bulto.

Rezusta, además, peleó el zurdo por la recompensa a mejor pelotari de la feria como el año pasado, pero en esta ocasión se lo arrebató su paisano Albisu, que jugó como los ángeles, golpeando seguro y defendiendo una barbaridad en todos los rincones del frontón y de todas las posturas.

El choque no fue de diez, pero sí tuvo una nota media de notable. Empates y más empates se sucedían mientras de salida el dinero se había pronunciado cientos a ochentas por los que posteriormente fueron derrotados. Como el primer día, también con Víctor, fallaron los pronósticos.

Remates de todas las facturas y fallos de cadete salpicaron la andadura del cuarteto. Más erráticos los delanteros, pero no es de extrañar si se tiene en cuenta que se mueven en una parcela pequeña donde la pelota viaja a una velocidad endiablada y la tensión puede relajarse con un pestañeo. Las chapas no pararon de sonar de tanto que afinaron en sus remates. A 3, 4, 6, 7, 8 10 y 14. Las igualadas eran constantes. El dinero no paraba de moverse.

Sin pistas

No había un antes y un después en el juego, nada invitaba a pensar en una clave. Ninguno de los cuatro protagonistas daba pistas sobre un supuesto bajón de rendimiento. Nada. Si hubieran jugado a 40 ahí seguirían. Empecinados, duros, tercos, constantes. Tampoco el juego hubiera cambiado. Era una banda sonora conocida, seria y con nulo espacio para la creación e improvisación.

A partir de la igualada a 14, Ezkurdia mandaba abajo una pelota y Altuna cometía un error de idéntico final para dar una ventaja de14-16 a los ganadores, pero del delantero de Arbizu le contrarrestaba a Víctor el saque con un pelotazo imposible (15-16). Una nueva tacada azul de tres tantos arrojaba luz al tanteo (15-19), pero un error de Víctor al mandar al ático una carambola y un cortadón de Ezkurdia volvían a apretar las cifras a un 17-19.

Se comíó Ezkurdia una respuesta desde la pared a una cortada de Rezusta desde el siete (17-20) y metía el cazo Víctor de zurda para colar otra en el mismo ático (18-20). Se adornó el delantero de Ezcaray seguidamente con una cortada tras un tanto en el que Albisu defendió lo imposible para responder Ezkurdia con una volea en el rincón el 19-21. El último tanto del partido llegó de una escapada de Albisu que hizo saltar de alegría a los ganadores y que no empañó su buena ejecutoria a lo largo del todo el choque.

El público pobló la cancha para la entrega de premios y aplaudió la decisión de la elección de Albisu como mejor pelotari de la final, y que además también lo ha sido de toda la feria.

En el primer partido de la tarde, victoria de Jaka y Tolosa por 22-11 sobre Laso y Ladis Galarza.