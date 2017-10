Víctor y Jaka sueñan con la liguilla de cuartos de final Erik Jaka y Víctor Esteban, con las pelotas escogidas para el partido del domingo en el Adarraga. :: / Miguel Herreros Los dos pelotaris se muestran contentos con las pelotas escogidas y por regresar al Adarraga, un frontón que les gusta ELOY MADORRÁN Logroño Sábado, 7 octubre 2017, 14:07

Víctor y Jaka calientan cada uno por su cuenta peloteando en el frontis. En contracancha, Gorostiza, Beloki, Apezetxea y Alústiza mantienen una entretenida tertulia. Apenas cinco o seis asientos ocupados en la grada del frontón Adarraga.

Con este escenario se realizó ayer la elección de material correspondiente al partido de octavos de final del Cuatro y Medio que se disputará el domingo en Logroño.

Víctor fue el primero en separar. Con los consejos de Gorostiza fue probando con paciencia todas las pelotas del cestaño. Ésta no, ésta tampoco, ésta puede que sí... El resultado, dos pelotas de 105,9 y 105,6 gramos de peso. «En cuanto al material creo que los dos hemos buscado intereses distintos. Él ha sacado dos pelotas bastante bajas y yo, por mi parte, he intentado elegir dos que salgan más», resumió Víctor Esteban.

«Me hace ilusión volver al Adarraga y espero que haya buen ambiente en el frontón» víctor

A continuación, turno para Erik Jaka. El de Lizarza no tardó mucho en elegir. Jon Apezetxea acompañó al pelotari. Unos cuantos saques, dos golpes largos... y ya está. Jaka separó dos pelotas de 105,2 y 106 gramos de peso. «Por mi parte creo que las pelotas que he cogido son muy buenas, me han gustado mucho y se amoldan muy bien a mi juego. Por parte de Víctor, las suyas son un poco más vivas, pero muy buenas también», comentó Erik Jaka a los medios de comunicación.

Los dos protagonistas del partido llegan a un frontón muy querido. Víctor Esteban vuelve al Javier Adarraga después de ganar la última feria de San Mateo junto a Rezusta. Está en un gran momento y juega en casa: «Me hace mucha ilusión jugar en el Adarraga. Hacía años que después de San Mateo y hasta San Bernabé no se volvía salvo en el Parejas. Me hace ilusión y espero que haya buen ambiente en el frontón y poder ganar».

Sentimientos contradictorios

Erik Jaka, por su parte, regresa al escenario en el que obtuvo el billete para jugar el domingo contra Víctor Esteban. Fue la final del Cuatro y Medio de Promoción, ante Darío, en la que se impuso por 22 tantos a 10. «En los últimos años he podido jugar bastante en el Adarraga y tengo recuerdos de todo. El año pasado tengo muy buenos recuerdos, pero de hace dos, malísimos (perdió contra Gorka la final del Cuatro y Medio de Promoción, 22-18). Pero lo de este domingo es otra historia. Tengo sentimientos contradictorios», recuerda el delantero de Lizarza.

El festival del domingo comenzará a las 17.00 horas con el encuentro de parejas que enfrenta a Arretxe II y Ladis Galarza contra Arteaga II e Ibai Zabala.