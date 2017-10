CUATRO Y MEDIO Víctor, anfitrión de Jaka en la 'jaula' Víctor golpea a la pelota ante la atenta mirada de Elezkano II en un encuentro anterior. :: juan marín El riojano debe ganar para llegar con opciones ante Olaizola II y Bengoetxea ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 14 octubre 2017, 00:42

Víctor Esteban saldrá esta tarde (17.00 horas, ETB1 18.00 horas) de su casa y minutos después llegará al frontón de su pueblo, Ezcaray, para jugar contra Elezkano el primer partido de la liguilla de cuartos de final del torneo del Cuatro y Medio. El riojano se ganó el billete para la cita de hoy tras derrotar a Jaka (22-4), mientras que el vizcaíno hizo lo propio al vencer a Retegi Bi (15-22). Para ambos pelotaris se trata de una gran oportunidad de codearse con los reyes de la distancia: Bengoetxea VI (actual campeón) y Olaizola (vencedor del Cuatro y Medio en siete ocasiones) que completan el Grupo A.

El delantero riojano se encuentra en su mejor momento como pelotari profesional. Él mismo lo reconoce después de firmar un buen verano y rematarlo con la guinda de la victoria en la feria de San Mateo (un triunfo siempre muy especial para un riojano) jugando junto a Rezusta. La victoria en los octavos de final ante Jaka fue otra demostración del buen momento que atraviesa el pequeño de los Esteban, aunque es consciente de que «partidos así se dan muy de vez en cuando».

El hecho de que el partido contra Jaka se fijase en Logroño y el de esta tarde en Ezcaray es otro ejemplo de que la empresa también confía en las posibilidades del pelaire. «A mí me hace mucha ilusión poder jugar en casa, en Ezcaray, y el pasado fin de semana en Logroño. Sinceramente, me encuentro bien. Cuando estás bien y te ponen en tu casa, pues mucho mejor. Cuando estás con dudas, igual estás más nervioso porque sabes que cuando juegas en casa la gente viene a verte un poco más a ti y quieres dar una buena imagen. En esta ocasión estoy tranquilo, he tenido días de entrenamiento y llego bien a la cita. Espero que los nervios no me jueguen una mala pasada el día del partido. Del resto de cosas me encuentro muy bien», resumía Víctor Esteban.

«Sinceramente estoy bien. Cuando estás bien y te ponen a jugar en casa, pues mejor», afirma Víctor

Buen momento

Los entrenamientos del riojano están dando sus frutos y ahora se puede ver a un pelotari que hace más daño con su izquierda, que defiende bien y que se tira muy bien sobre la pelota a la hora de sacar. Además, Víctor y su equipo están trabajando el aspecto mental, algo que hasta ahora lastraba las aspiraciones del riojano. La presencia de Pablo Berasaluze en la silla es otro punto a favor.

En cuanto al rival de esta tarde, Danel Elezkano, Víctor destaca «que se amolda muy bien al Cuatro y Medio». «Tiene muchas condiciones -prosigue-, con la izquierda abre huecos y además es un pelotari que trabaja mucho y es difícil de superar».

La semana pasada Víctor y Jaka peleaban por un triunfo que permitía al vencedor afrontar tres semanas más de competición. Después de la exhibición del riojano en el Adarraga, Víctor se ha ganado ese derecho. Un premio que el mismo calificaba como «goloso». «A mí me hacía mucha ilusión hacer las cosas bien y ganar el primer partido. Ahora me quedan tres partidos por delante. El primero, entre comillas, tanto para Danel como para mí es el más asequible. Los otros dos rivales es hablar de cosas mayores. Por eso ganar el primer partido es muy importante. Danel y yo llegamos en buenas condiciones y los dos sabemos de la importancia del encuentro. Los dos queremos que el otro no juegue cómodo».