Víctor y Albisu buscan su segundo triunfo El delantero riojano Víctor golpea la pelota con Albisu cubriéndole las espaldas en el primer partido del torneo. :: jonathan herreros Riojano y guipuzcoano se enfrentan a hoy Urrutikoetxea y Ladis Galarza, que en la primera jornada perdieron y dejaron algunas dudasLa pareja llega pendiente de la mano derecha del zaguero, entre algodones durante la semana E.M. LOGROÑO. Domingo, 3 diciembre 2017, 00:33

El frontón de Ciérvana acoge hoy (17.00 horas) un duelo del Campeonato de Parejas entre dos duplas con diferentes estados de ánimo. El riojano Víctor y su compañero Albisu llegan con la liberación mental que supuso ganar en la primera jornada (ante Bengoetxea-Larunbe, 22-16). Fuera presiones. Y además, en el caso de Víctor, jugando en casa.

En la otra orilla se encuentran Urrutikoetxea y Ladis Galarza. Cayeron en la primera jornada (ante Altuna-Martija, 22-16) y lo peor de todo, las sensaciones no fueron buenas. Ladis Galarza ha sido la sorpresa del torneo y su puesta de largo se siguió con mucho detenimiento. Le costó al zaguero de Baráibar entrar en juego. A esto hay que sumarle la presión de quedar emparejado con Mikel Urrutikoetxea. «A Ladis, al ser su primer partido, se le analizó con lupa. Pero sé de su potencial porque he jugado muchas veces con él y contra él», reconocía el pelotari riojano.

Dos incógnitas

Víctor y Albisu acuden a la cita con dos incógnitas por despejar. La primera es el estado físico del zaguero de Ataun. Albisu acabó el primer partido del torneo con la derecha tocada, incluso apenas participó en la elección de material.

La segunda preocupación de la dupla riojano-guipuzcoana es el suelo del frontón de Ciérvana, de cemento, «y en algunos lados se queda la pelota», como comentó el delantero de Ezcaray después de la elección de material.

A Urrutikoetxea el torneo de Parejas le llega cruzado. El pelotari de Zarátamo apuró el campeonato del Cuatro y Medio hasta el último partido, pero cayó derrotado por Altuna en una intensa final (22-21). Y casi sin tiempo para cambiar de chip entre un torneo con una preparación muy específica y el parejas, se desayuna con la noticia de que jugará respaldado por Ladis Galarza. Seguro que Urrutikoetxea no se lo esperaba.

Después del partido inaugural, Urrutikoetxea y Ladis Galarza estarán con ganas de sumar la primera victoria en el torneo.

El festival de esta tarde comienza con un partido de parejas con cierto morbo. Se enfrentan Artola y el najerino Untoria contra la pareja formada por Laso y Aretxabaleta. No pasaría de ser un partido más si no estuvieran en liza los dos zagueros que, junto a Ladis Galarza, optaban a la cuarta plaza de titular en el torneo de Parejas. Finalmente, la empresa apostó por el pelotari de Baráibar. A buen seguro que tanto Untoria como Aretxabaleta querrán demostrar hoy que esa decisión no fue la acertada.