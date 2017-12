Víctor y Albisu apuntan hacia Imaz El riojano y el navarro eligen material para el Adarraga y fijan su objetivo en atacar al zaguero y evitar a Olaizola M. GLERA Viernes, 15 diciembre 2017, 00:27

logroño. Pasaban unos minutos de la una de la tarde cuando Víctor seguía calentando sus manos junto al rebote. El riojano era el único de los pelotaris que estaba sobre la cancha del Javier Adarraga para estuchar esas seis pelotas que se utilizarán el domingo. Silencio casi absoluto roto únicamente por el sonido de la pelota al golpear contra la pared lateral y con su bote. El domingo será muy diferente, pues hay un punto, el cuarto, en juego para dos parejas que llegarán a la cita con dos victorias en tres partidos.

Olaizola II no acudió a la invitación. Lo hizo únicamente el joven Ander Imaz, que el próximo miércoles cumplirá dos años en el campo profesional. El navarro está aquejado de un catarro, pero nadie duda de que el domingo jugará. Así los tres pelotaris escogieron cueros y los tres quedaron satisfechos con la oferta. Imaz estuvo arropado en todo momento por Rubén Beloki, que también estuvo intercambiado impresiones con Víctor Esteban.

Como estaba previsto, Olaizola e Imaz separaron tres esféricas (105.9, 106.2 y 105.6) de menos salida que las de sus oponentes (106.4, 106.5 y 105.9). La estrategia esta clara: Víctor y Albisu cargarán el partido sobre Ander Imaz e intentarán anular a Olaizola. Y estos buscarán aguantar, atacar y que el delantero navarro entre en juego y sume tantos.

«Queríamos pelota con más salida de frontis para evitar a Aimar, que es nuestro objetivo, y que luego lleve velocidad. Cuando la pelota caiga adelante hay que terminar el tanto, pero nuestra idea es cargar el juego sobre Imaz», apuntaba Víctor, que fue el primero en comparecer ante los medios de comunicación. «Nuestras pelotas son más vivas y las de ellos más lentas. No hay excusas en este sentido», añadía Albisu en relación al material guardado.

Ambas parejas llegan después de dos victorias y una derrota, si bien Víctor y Albisu perdieron su último partido, mientras que Olaizola e Imaz lo ganaron. «Hay que vencer para sumar puntos, porque es un torneo muy igualado. Las victorias que se logran ahora son todas directos», apuntaba Víctor, aunque más contundente fue Albisu. «Intentaremos hacer nuestro juego, que pasa por cargar sobre Ander y evitar a Aimar. Si no es así, ocurrirá lo mismo que el pasado domingo. Perdimos e hicimos un mal partido. Tanto Víctor como yo estamos bien y confiamos en volver a ganar».

Ander Imaz intentará voltear esa idea y que su compañero aparezca en Logroño. «Nuestras pelotas son más lentas y vagas para que Aimar entre más en juego y enrede. Sé que Víctor y Jon Ander me van a buscar, porque los dos pegan mucho, pero vamos a plantarles cara», apuntaba el zaguero guipuzcoano, que además admitía que el frontis del Adarraga les puede «beneficiar».

Tanto Víctor como Albisu saben que a la pareja rival, sobre todo a Olaizola, no se le puede dar la mínima ventaja. Ambos vieron como aprovecharon los errores de Altuna y Larunbe para mantenerse en el marcador y acabar ganado el duelo. «Esperamos hacer un partido serio y llegar al veintidós. No podemos cometer muchos fallos. En Eibar, por ejemplo, no nos sentimos cómodos. Este domingo debemos entrar con el pie correcto, porque si cometemos muchos errores será complicado ganar», aseveraba el ezcarayense. «Aimar y Ander son muy trabajadores. No dan un tanto por perdido», añadía Albisu. Las ideas están muy claras, diferente es que se plasmen sobre la cancha.