Víctimas de sus errores

El Adarraga no fue talismán para Víctor y Albisu. Ayer, ambos empedraron el camino hacia la derrota con dieciséis errores y, sobre todo, dejando la sensación de un trabajo duro pero ensuciado e infructuoso. Porque el riojano y el guipuzcoano merecieron ganar casi tanto como Olaizola. Pero mucho menos que Imaz, un titán que desbarató los planes de la pareja azul. Porque el objetivo con el que comparecieron estos en la cuarta jornada del Parejas era el de cargar el juego atrás.

Pintaron una frontera imaginaria en el ocho y, ahí, encerraron a Imaz. Olaizola, convaleciente de un resfriado, apenas podía entrar en juego o lo hacía para ayudar a su compañero, encajonado a años luz del frontis. Pero a Víctor y Albisu les faltó paciencia y les sobraron desaciertos. Erraron cuando era el momento de seguir percutiendo, cuando las fuerzas parecían fallar al joven zaguero. No fue así. Con pundonor se aferró a un partido muy cuesta arriba y le consiguió sacar todo el jugo junto a un Olaizola menos efectivo que en otras tardes, pero siempre incómodo.

El partido se pudo romper poco después de su ecuador, cuando los colorados mandaban por un contundente 14-6. En ese momento, Víctor acumulaba casi tantos aciertos como errores; Albisu no lograba controlar toda su fuerza e Imaz porfiaba pero aguantaba. Y, mientras, Olaizola sufría por no poder jugar. Firmó su primer tanto (7-4) con un saque-dejada. Y, el segundo, el 12-6, lo sumó tras obligar a Albisu a acudir a la punta y a Víctor a defender atrás. Con un salto de la rana, ejecutó una dejada que levantó una salva de aplausos.

El Adarraga no terminaba de creerse que se podía cambiar el rumbo del choque. Pero Víctor reaccionó con una tacada de seis tantos de los que de cinco fue el protagonista (14-12) y la tarde comenzó a caldearse. La diferencia desde ese momento, fluctuó entre los dos y los tres tantos para los colorados (18-15). Víctor y Albisu lograron ponerse por delante (18-19), tras un fallo de Olaizola, un par de buenos pelotazos de Albisu y un saque de Víctor. Los errores parecían parte de un pasado lejano y el liderato estaba a tiro de tres tantos. Sin embargo, en el momento crucial, las luces se fundieron para los azules. Falló Albisu (19-19), aunque Víctor sumó el 19-20 con una carambola tan enredado con Olaizola que ejecutó el golpeo y arrastró al suelo al de Goizueta en una especie de llave de judo después de defender como una bestia.

«En el 20-20 me la he jugado y he acertado. ¡De algo tenía que valer la experiencia!» Olaizola II Delantero de Asegarce