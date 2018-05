PELOTA La 'venganza', un año después Gorka Esteban se prepara para un saque. :: fernando díaz Gorka Esteban repite mañana, 364 días después, semifinales del Manomanista de Promoción ante Bakaikoa V. S. LOGROÑO. Viernes, 11 mayo 2018, 00:14

Gorka Esteban sufrió mucho para superar su primer escollo del Manomanista de Promoción. Ganó a Erostarbe por un contundente 22-13 pero, ante las cámaras, se sinceró y se mostró muy crítico con su juego. Días después, el ezcarayense mantiene el discurso: «Mis sensaciones no fueron buenas, no gocé nada, no estuve cómodo, no me atrevía a causa de la tensión...».

Pero, en estos días, los nervios parecen haberse relajado a base de entrenamientos y de confianza. La mano que le ha tenido de baja casi dos meses le respeta y Gorka disfruta en el frontón. Para mañana, asegura que va a llegar con menos dudas. «Jugué el primer partido después de dos entrenamientos en el frontón. Ahora, he podido hacer otros dos y me encuentro mejor», resume antes de encarar unas semifinales clonadas a las del 2017.

CARTELERA Ayer, Legazpia. PARTIDO RESULTADO Ugalde-Erostarbe/Peña II-Etchegoin 22-13 Bengoetxea VI-Albisu/Irribarria-Rezusta 22-19 Hoy, Irurzun (22 00 horas, ETB1) PARTIDO Elordi-Martínez/P Etxeberria-Lasa IV Retegi BI-Zabaleta/Irribarria-Martija

Mañana se cumplirán 364 días desde que Bakaikoa dejase fuera a Gorka en el Manomanista de Promoción. Un año después, el riojalteño quiere una venganza deportiva por una razón clara: «Mi objetivo es llegar a la final porque lograría sacar cosas positivas de un año que no lo ha sido mucho». «Con el triunfo sumaría dos semanas más de motivación, de preparación física, de ganas... sería muy importante y supondría un plus para afrontar el verano», resume.

De lo que ocurrió hace un año, Gorka tiene un recuerdo vívido. «Jugué el partido con el tendón de Aquiles tocado. Iba ganando por 13-10 y, en el tramo final, no estuve bien», reconoce. Esas malas sensaciones quiere que sean sólo una anécdota del pasado ante un rival al que califica de «muy pelotari» y que el pasado curso ya demostró su capacidad de juego en el mano a mano. Ganar sería dar un paso adelante para un objetivo más grande: sumar el título Manomanista de Promoción, el único trofeo que le falta al ezcarayense en Segunda.

Festival en Irurzun

Irurzun, mientras, acoge esta noche (22.00 horas, ETB1), dos partidos de parejas. En el primero, Elordi y Martínez se enfrenta a Etxeberria y Lasa IV, mientras que en el segundo dos delanteros tocados, Retegi Bi e Irribarria, miden fuerzas con la compañía de Zabaleta y Martija, respectivamente. Además, ayer se disputó un festival en Legazpia. En el encuentro más destacado, Bengoetxea y Albisu doblegaron por 22-19 a Irribarria y Rezusta, por lo que el delantero de Arama llega a la cita de hoy con una gran necesidad de reivindicarse.