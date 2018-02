Urrutikoetxea y Untoria bailan con la necesidad

logroño. Idiazábal vivió ayer la elección de material previa al choque del sábado, que medirá a Urrutikoetxea y Untoria frente a Altuna y Martija. El vizcaíno y el riojano, actualmente quintos empatados con los cuartos, necesitan un triunfo para afianzarles en las plazas de honor. La necesidad está ahí y, además, hay complicaciones. Urrutikoetxea llegará al choque con molestias en ambas manos por la carga de partidos y también sufre dolor en las lumbares. Muchos contratiempos para el de Zarátamo, que buscará el apoyo total de Álvaro Untoria.

El najerino busca confianza que sólo se conquista con un triunfo. Hasta ahora, ha disputado cuatro partidos y aún no ha podido estrenar su casillero, lo que le motiva aún más en un duelo entre empresas que puede limpiar el camino hacia las semifinales de una de las dos duplas.

Ayer, el vizcaíno y el riojano acudieron a Idiazábal, donde separaron tres cueros de 106,6, 106 y 105,6 gramos, mientras que Altuna y Martija escogieron tres esferas de 106,1, 106 y 105, 3 gramos, sin que ninguna de las parejas mostrase discrepancias sobre el material.

También hubo elección de material en Vergara, donde Elezkano y Rezusta escogieron pelotas de 106,, 105,8 y 105,2 gramos, por los 106,4, 106,3 y 105,9 de las escogidas por Irribarria y Jaunarena, sustituto de David Merino. «Jaunarena le ha cogido el truco rápido a ser zaguero. He entrenado mucho con él y me alegro de su mejoría. Al principio le costaba más, pero yo no me puedo imaginar jugando de delantero», aseguraba el zaguero de Vergara tras la elección de material en el frontón que mejor conoce.