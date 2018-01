Unai Laso, sustituto de Víctor, asegura que irá «a cara de perro» ante Altuna

El frontón Bizkaia y el Astelena vivieron ayer una intensa jornada de elecciones de material. La cara nueva del torneo, Unai Laso, concitó buena parte de la atención. Debutará el domingo en Eibar en sustitución de Víctor, al que Asegarce ha decidido apartar temporalmente de la competición, y lo hará ante los líderes, Altuna y Martija.

Sin nada que perder, el delantero de Viscarret espera sumar un triunfo junto a Albisu y plantearse como alternativa al ezcarayense en lo que resta de campeonato. «Presión no tengo ninguna. He entrado de reserva y voy a intentar dar todo lo que sé. El domingo habrá un poco de nervios, pero hay que saber calmarlo y hacer buen partido», dijo. «Intentaré jugar como hasta ahora, valiente. Y cuando tenga oportunidad, trataré de acabar el tanto porque es mi forma de jugar», incidía. Respecto a Altuna, aseguró que en la elección le había pedido que no le marease mucho adelante. «Iré a cara de perro y a ver lo que pasa», explicó.

Mientras, en Bilbao, se vieron las caras para el choque de mañana Olaizola e Imaz, que vuelve tras dos semanas de baja y deja a Untoria en las gradas, y Urrutikoetxea e Ibai Zabala, sustituto de Aretxabaleta y de Ladis Galarza. El de Goizueta reconoció que se encontraba «en el mejor momento del campeonato, con mucha confianza», mientras que su rival, Ibai Zabala, vaticinó «un partido en el que habrá que trabajar mucho para ganar».