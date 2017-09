FERIA DE SAN MATEO Tres amigos y un sueño común De izquierda a derecha, Merino II, Untoria y Víctor, en frontón Adarraga con la fotografía de Titín II a sus espaldas. :: juan marín Riojanos y sobradamente preparados Untoria, Merino II y Víctor persiguen el triunfo «en la feria más importante» ELOY MADORRÁN Viernes, 22 septiembre 2017, 23:49

logroño. Riojanos y sobradamente preparados. Álvaro Untoria, David Merino y Víctor Esteban se asomarán desde mañana a un sueño común: ganar la feria de San Mateo de pelota. Por ello entrenan día a día y desde que comienza el verano tienen estas fechas señaladas con un rotulador rojo. Son especiales.

Y es que el frontón Adarraga acoge el torneo más especial para los pelotaris riojanos. «Ojalá el sueño de ganar San Mateo se cumpla, como se cumplió el de ganar el Parejas y se han ido cumpliendo otros muchos», reconoce Untoria.

Merino II coincide con su compañero en elogiar la feria logroñesa: «San Mateo, junto a San Fermín en verano, es la feria más bonita. Y para un riojano es la más bonita, sin duda. Por la gente que acude, por el ambiente que se forma en el Adarraga y porque es el frontón donde entrenamos durante todo el año, donde el pelotari riojano se siente más a gusto».

«Poder acabar el verano jugando en este frontón, con la afición que hay en La Rioja que para mí es la mejor, es un sueño. El verano, sin San Mateo, se termina de una manera más amarga», apostilla Víctor.

Son amigos, comparten miles de horas de entrenamiento y colaboran de buena gana con Diario LA RIOJA en la sesión fotográfica. Destilan buen rollo. No faltan las bromas entre ellos ni la tertulia con Gorka, que acaba de entrenarse junto a Jokin Etxaniz, y también forma parte de este grupo de amigos.

Lo cierto es que el idilio de la feria de San Mateo con los pelotaris riojanos es largo. Merino II (27 años) es el más laureado en los últimos años. El de Villar de Torre ganó en el 2015 junto a Altuna III (22-21 contra Olaizola II-Urrutikoetxea), en 2013 junto a Bengoetxea VI (22-17 contra Idoate-Barriola) y en el 2012 con Titín (22-19 contra Berasaluze-Albisu).

David Merino repite este año con Bengoetxea. «Oinatz, al margen del año que ha hecho, siempre lo hace bien. Hemos jugado pocas veces, tres o cuatro partidos en profesionales, pero siempre lo hemos hecho muy a gusto. Incluso un año quedamos campeones de San Mateo jugando juntos. ¡A ver si podemos repetir!».

Víctor Esteban, por su parte, llegó a una final en el Adarraga en el 2014. «El segundo año de profesionales tuve la suerte de jugar la final. La verdad es que el varapalo fue grande, pero es que teníamos mucha pareja en contra. Y por nuestra parte no supimos hacer bien las cosas», recuerda.

Álvaro Untoria no ha podido destacar en San Mateo pero llega muy mentalizado. Va a defender las espaldas de Altuna III, un gran compañero: «Jokin es un número uno adelante. Es uno de los delanteros que más juega en la actualidad. Estoy muy contento con el emparejamiento. Jugamos juntos en Soria y la verdad es que fue muy bien. !A ver si en San Mateo sigue igual¡».

Elogios para sus compañeros

Desde que se presentó la feria de San Mateo, el sentir general de los aficionados es bueno, muy bueno. Las parejas mixtas gustan. El verano es muy largo y se repiten las mismas combinaciones hasta la saciedad.

También ha sentado bien a los propios pelotaris este sistema. «Irribarria-Urrutikoetxea suena mucho, pero también Olaizola y Zabaleta es un 'parejón', y Ezkurdia y Albisu van a dar mucho juego. Todas las parejas tienen algo que decir en esta feria», reconoce Merino II.

Víctor reafirma las palabras de David: «Es una feria muy buena. Según mi opinión las parejas no podían haber sido mejores, el torneo está muy bien hecho». El de Ezcaray formará con Rezusta en la retaguardia. Dos quintos que se conocen muy bien: «Tenemos un vínculo muy bonito desde aficionados. Hemos ganado el torneo del Diario Vasco juntos, al Mundial también fuimos los dos juntos y hemos jugado muchos torneos porque somos de la misma quinta. En profesionales no hemos coincidido tanto, casi siempre lo he sufrido en contra (risas)».

Son las peores horas. Después de tanto tiempo esperando, cuando ya rozas con las yemas de los dedos la feria de San Mateo, el reloj parece detenerse. Todo va más lento. «Estoy con ganas de que llegue de una vez. Además jugamos el primer partido, así que esto empieza ya», con estas palabras resume Merino II sus sentimientos.

El sistema de competición de la feria de este año garantiza que un pelotari riojano disputará la final el próximo domingo 24 de septiembre. Así, Untoria, Merino II o Víctor acariciarán su sueño.