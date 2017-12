«Este tipo de partidos hay que saber ganarlos» Víctor Esteban Delantero de Asegarce E.M. LOGROÑO. Lunes, 18 diciembre 2017, 09:20

Víctor no terminó contento su partido de ayer. Sabía que había fallado demasiado

- ¿Cómo valora el partido? ¿Dónde ha estado la clave?

- La clave ha estado en el comienzo. No hemos empezado de la mejor manera y nos han cogido ventaja. Luego hemos empezado a jugar mejor.

- Y sin embargo, al final han tenido opciones de llevarse la victoria.

- Sí, he tenido una pelota para jugármela en el choco, la he parado y se me ha ido abajo. Era una pelota de entrar pero no ha habido suerte.

- Ustedes han dominado todo el partido, aunque con desigual fortuna.

- Cuando le dábamos velocidad a la pelota, llevábamos la iniciativa.

- Vuelven a quedarse en 20 tantos y una nueva derrota.

- Sí, la pena es que nos ha pasado como la semana pasada en Eibar. Ninguno de los dos hemos jugado bien, no hemos hecho un buen partido y aún así hemos tenido nuestras opciones.

- Olaizola II e Imaz han aguantado bien y han tenido el premio final de la victoria

- Son de estos partidos que cuando estás en estas situaciones hay que saber ganarlos. Ninguno de los dos días hemos sabido y, la verdad, molesta.

- Su pelota se queda en el colchón y la de Olaizola pega justo antes de la chapa. ¿Las pequeñas diferencias han podido decidir el partido?

- Ahí ha estado la clave. No es cuestión de suerte o no suerte, es cuestión de los días. Es una pena porque tienes el partido en la mano y se te escapa. Hace bien poco jugué aquí un partido contra Olaizola, en el Cuatro y Medio, y pasó al revés. Yo acerté. Y hoy [por ayer] tenía la misma idea. He tenido la pelota en la mano y se me ha ido abajo. Una pena.

- Para bien o para mal, el ritmo del campeonato no te permite pararte a lamentarte.

- Sí, además está muy igualado. Si reflexionamos de estas derrotas somos una pareja que podemos poner las cosas difíciles a los rivales.