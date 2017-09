HOMENAJE «La técnica en la pelota se está perdiendo» Ángel López 'Kenedi', el jueves en el Adarraga. :: justo rodríguez El que ha sido director técnico de la federación riojana en los últimos seis años se retira y recibe hoy un homenaje en el frontón de El Revellín Ángel López 'Kenedi' Homenajeado E.M. LOGROÑO. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:12

Ha sido profesional de la pelota y en los últimos seis años ha trabajado como director técnico de la Riojana. Ahora se jubila y hoy recibe un homenaje en el frontón de El Revellín.

- ¿Cómo reaccionó cuando le contaron que le iban a realizar un homenaje?

- Bueno, yo creo que no me lo merezco. Lo que he hecho ha sido estar en la federación, y muy a gusto. No sé lo que me van a hacer, pero sí sé que me quedo con el cariño de los pelotaris en los seis años que llevo en la federación en activo.

- ¿Qué es lo que ha intentado transmitir a los chavales?

- Pues he intentado tratar de enseñarles lo poco que sé de la pelota. Pero siempre haciendo más hincapié en formarles, más que como pelotaris, como personas. Me llevo su cariño y el de cuerpo técnico de la federación.

- La jubilación le llega por edad. Es ley de vida

- Ya he cumplido los 65 y le comenté a Javier Salaverri que quería dejarlo. Yo creo que a la jubilación hay que llegar en condiciones. Sí que me dijo que me mantuviera hasta pasado el verano ya que estábamos con el año entrado. Así terminábamos con los partidos de El Revellín. Yo le dije que no tenía ningún problema y que además le tenía que estar agradecido porque me dio un puesto de trabajo cuando me encontré en la calle con 59 años.

- Pero seguro que le vamos a seguir viendo en los frontones

- ¡Cómo me voy a marchar con el cariño de los chavales que he estado entrenando! Los jueves voy a venir, seguiré a los chavales que he estado entrenando... Que me jubile no significa que me vaya a salir de los frontones. Voy a estar y me van a tener para lo que quieran, lo saben de sobra.

- Bastida me decía que el cariño que recibe de los chavales es mucho más de lo que merece. ¿Es usted de la misma opinión?

- Es que te vas quedando con eso. Me quedo con el cariño de los chavales, de los padres y del público. Porque hay gente que me ha conocido como pelotari, y otros lo han hecho en esta fase, antes no me conocían.

- ¿Cómo está el músculo de la pelota riojana? Usted que lo conoce desde dentro

- No podemos hablar de épocas. Hablar de los años de Barbero, de Lajos, de los que han sido grandes figuras antes. No viene a cuento porque ahora los pelotaris están más formados físicamente. Pero yo les digo, y la mayoría me dan la razón: «la técnica en la pelota se está perdiendo». Antiguamente, no sé si porque el pelotari era innato o se aprendía en los frontones de la calle, era más técnica. Pero ahora se trabaja más en lo físico que en la técnica.

- ¿Pero tenemos cantera?

- Sí, claro. En esto momento tenemos siete profesionales. Esto no se había visto nunca en La Rioja.