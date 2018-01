Supervivientes por los pelos Irribarria se prepara para el golpeo ante la mirada de Merino II, en un partido anterior. :: íñigo royo/d.v. El de Arama brilló hasta que Urrutikoetxea sacó sus superpoderes y a punto estuvo de provocar un revolcón histórico Irribarria y Merino II ganan en el cara y cruz a Urrutikoetxea y Untoria, que perdían el partido por 4-19 V. S. Lunes, 29 enero 2018, 00:22

logroño. Irribarria y Merino II continúan con vida en el Parejas. En Legutiano, vieron la luz al final del túnel. Pero no percibieron que era la de una locomotora llamada Mikel Urrutikoetxea. A punto estuvo de pasarles por encima y dejarles fuera del campeonato, pero supieron reaccionar a tiempo, con una notable dosis de fortuna y, por fin, pudieron respirar. Detrás de la máquina Urrutikoetxea, descarrilada por una carambola que cayó al colchón inferior, estaba la verdadera luz: la del triunfo.

Dos triunfos consecutivos han metido al de Arama y al de Villar de Torre en la pomada, aunque como ya había advertido Merino II en la previa, su debe en este torneo se ha visto siempre a la hora de cerrar los partidos. Ayer se llegó al paroxismo de esa incapacidad, de ese gusto por buscarse problemas cuando el desenlace resulta sencillo.

Duración 61 minutos. Pelotazos 417. Saques Urrutikoetxea, 2; Irribarria, 4. Faltas Urrutikoetxea, 0; Irribarria, 0. Ganados Urrutikoetxea, 11; Untoria, 1; Irribarria, 11, Merino II, 1. Perdidos Urrutikoetxea, 3; Untoria, 2; Irribarria, 3; Merino 3. Marcador 0-2, 1-2, 1-6, 3-6, 3-8, 4-8, 4-19, 7-19, 8-20, 20-20, 20-21, 21-21 y 21-22. Botilleros Gorostiza, con los colorados; Apezetxea, con azules. Incidencias Lleno en Legutiano.

Los azules comandaron el choque con una solvencia increíble. Untoria, que volvía al torneo, comenzó muy nervioso, sin gozar y padeciendo auténticos problemas para restar los saques de Irribarria, que le endosó tres aprovechando que la pintura del frontón alavés escupía las pelotas con rabia de pared izquierda. Sin comodidad para devolver, el najerino se limitaba a llevar, lo que aprovechó Irribarria para encender la maquinita de los tantos. Falló un gancho el de Arama para subir el 4-8 al tanteador. Desde ese momento y hasta el 4-19, Irribarria hizo de todo: pelotazos, ganchos, saque, dejada, paraditas de aire... En Legutiano planificaban ya cómo estirar el tiempo para acabar las consumiciones antes de ir a casa.

Mientras, Rafa Etxebarria, gerente de Asegarce, respondía a las preguntas de ETB1 y se metía en más charcos. «Untoria no lo esta haciendo bien», explicaba. «Veremos qué decisión tomaremos mañana [por hoy]», respecto a la posibilidad de ser suplido por Ibai Zabala. Untoria no lo oyó, seguro, pero desde ese momento no falló. Fue Merino II el que empezó a sufrir porque Urrutikoetxea se puso la capa de super héroe y se lanzó, a la desesperada, a por el partido. Limó la diferencia hasta el 7-19, cuando Irribarria cruzó muy bien a pared una pelota. Y luego se exhibió. Copió todo lo que había visto a Irribarria unos minutos antes y lo mejoró. Buscó la zaga, brilló con el saque y con las dejadas, se lució con el gancho... El público se metía en el partido: 7-20, 12-20, 15-20... y 20-20.

Pero, en el momento definitivo, se equivocó y perdió. Se precipitó buscando una pelota que era de Untoria, lo que permitió a Irribarria abrir con comodidad al ancho (20-21) y, tras un ganchazo del de Zarátamo, lo intentó, en el cara y cruz (después de gastar dos minutos en elegir pelota), buscó un dos paredes que se cayó al colchón. Una pena por él y por Untoria. Un enorme alivio para los ya cardíacos Irribarria y Merino.

Suspensión en Mallavia

Por otra parte, el festival matinal previsto en Mallavia y en el que debía jugar Darío, fue suspendido por Aspe a causa de la humedad. El encuentro entre Darío-Irusta y Errandonea-Tolosa se jugará el martes.