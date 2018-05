Entre el sueño y la realidad Elezkano y Olaizola, ayer en el Labrit :: asegarce Danel Elezkano jugará en el Labrit con la intención de «dar un susto» a un Olaizola que desconfía de un rival «complicado» V. S. LOGROÑO. Viernes, 11 mayo 2018, 09:41

El sábado se vivirá en el Labrit, a priori, la semifinal más desequilibrada del Campeonato Manomanista. Aimar Olaizola, cuatro veces campeón de la modalidad además de otras diez sumando Cuatro y Medio y Parejas, se va a medir a Danel Elezkano, que adorna su historial con un reciente subcampeonato de Parejas y otro segundo puesto en el mano a mano de Promoción, en el 2013, cuando cayó en la final ante Álvaro Untoria.

«Por nombre, por juego, por palmarés... el favorito será Aimar. Pero no me quiero quitar presión con ese argumento. Los dos nos jugamos lo mismo: una final», explicaba ayer el delantero vizcaíno, que está viviendo un momento dulce, exhibiendo juego de ataque y cerrando partidos con suma facilidad.

Pero, como dejó ayer claro el delantero de Goizueta, se encuentra ya «aburrido» de que sus rivales se quiten el peso de la responsabilidad cuando se enfrentan a él. «Se ha visto que se encuentra con mucha confianza y mucho juego tras el Parejas. Danel ha ganado tres partidos ante contrarios muy duros, el otro día ante el vigente campeón [Oinatz Bengoetxea]. Será un rival complicado porque cuando un pelotari llega a semifinales es por algo», sentenció el navarro.

Además, el favorito no cree que los nervios hagan mella en el vizcaíno. «Danel no es un pelotari que viva su primer partido importante. Para él es una oportunidad bonita», incidió. Pero el de Zarátamo, que considera «un premio» este encuentro de semifinales, también sabe que puede encontrarse con un baño de realidad si no sale a tope y si no acierta. Ya le ocurrió hace pocos meses. Fue en octubre, en el último partido de semifinales del Cuatro y Medio. El de Goizueta arrolló a Elezkano por 22-5. «En el Cuatro y Medio también me encontraba bien y me dio un repaso. Para cuando me di cuenta, el partido casi se había acabado», explicó ayer. «Aimar es un pelotari que hace todo muy fácil. Contra Oinatz o contra Aimar, pelotaris con tanta experiencia, hacer todo bien no es suficiente porque de la nada se sacan los tantos. Pero me encuentro bien, voy a venir con ilusión y a ver si puedo plantarle cara», explicó.

A pesar de todo, Olaizola desconfía de su rival, del que ayer destacó su variedad de recursos. «El saque es muy importante, Danel saca largo, con pared y adelante, y si coge pelota, remata muy bien, aseguró antes de alabar el «sotamano» y la «volea» de su rival, a las que calificó de «dañinas». «Hasta ahora no le había visto jugar muchos manos a manos. Pero ha subido mucho, también en el Parejas y eso es confianza», añadió.

En el Labrit, ambos separaron ayer el material para la semifinal del sábado. Olaizola eligió cueros de 106,7 y 105,8 gramos mientras que Elezkano se decantó por otras de 105,1 y 106,7 gramos. «Las suyas salen un poco más de frontis; las mías, por el suelo», sintetizó Elezkano.

Para hoy, están convocados en Bilbao Ezkurdia y Altuna (11.00 horas) para elegir material.

Ambientazo en Santo Domingo

Por otra parte, el festival de mañana en Santo Domingo de la Calzada está recibiendo una gran respuesta por parte del público calceatense. La venta anticipada de entradas está funcionando muy bien y se espera que el frontón roce el lleno en la tarde de mañana.