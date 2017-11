Entre la satisfacción y la obligación

El triunfo del domingo en el Adarraga ha aportado comodidad a Víctor Esteban y Jon Ander Albisu. Fue una victoria de mucho mérito y quilates y también una reivindicación. Pero, ante trece jornadas más de liguilla, no vale pensar en lo realizado sino en lo que queda por hacer. Ayer, riojano y guipuzcoano volvían a ponerse los tacos para elegir material en Ciérvana. El domingo será su próximo reto ante una combinación que llegará a la cita en una situación opuesta en todos los sentidos. Urrutikoetxea y Ladis Galarza no sólo perdieron el primer envite sino que dejaron dudas en la cancha. Su misión ahora pasa por sellar fisuras y mostrarse competitivos.

Para Víctor, el momento invita a «ser felices y no pasar página pronto». «Ya hemos cambiado el chip, pero la moral está alta porque hicimos las cosas bien en el Adarraga. Ahora, tenemos que repetirlo», explicaba el ezcarayense. «Sería bueno compenetrarnos más como pareja», incidía.

En Ciérvana, el riojalteño y el de Ataun se entrenaron unos minutos, con especial cuidado del zaguero, que terminó en Logroño con la derecha tocada, pero que con reposo estará dispuesto a volver a darlo todo. Después, Víctor se quedó más tiempo con Rubén Beloki. Habituarse al frontón era el objetivo porque «el suelo es de cemento y, en algunos lados, se queda la pelota». A la hora de elegir, Víctor y Albisu se decantaron por tres pelotas de 106,4, 105,7 y 105,1 gramos, mientras que sus rivales prefirieron cueros mansos de 105,3, 105,2 y 104,6 gramos. «Nuestras pelotas son más rápidas, mientras que dos de las suyas son muy lentas, pero con la otra podremos jugar», resumía.

Para Urrutikoetxea y Galarza, la cita supone una reválida. «En el debut no estuvieron a su nivel. Creo que a Mikel se le notó que llevaba tiempo sin jugar a parejas, tras el Cuatro y Medio, porque a mí también me costó el cambio», analizaba. «Y Ladis, al ser su primer partido, se le analizó con lupa. Pero sé de su potencial porque he jugado muchas veces con él y contra él», resumía.

Elección en Eibar

Además de en Ciérvana, en Eibar también se llevó a cabo la elección de material para el partido de mañana. Las dos parejas de Aspe ganadoras se reunieron en el Astelena. Altuna y Martija escogieron esferas de 106,2, 106 y 105,6 gramos, bastante vivas. Mientras, Elezkano y Rezusta se decantaron por pelotas de 106,3, 106,2 y 105,8 gramos después de muchas dudas.