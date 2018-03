Entre la reivindicación y la paciencia Víctor, en primer término, y Artola, durante un encuentro anterior. Ambos se enfrentan hoy en Lodosa. :: josé usoz Víctor juega en Lodosa el estelar sin haber podido pasar página aún de todo lo que le ocurrió en el Parejas ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 4 marzo 2018, 12:26

Semanas complicadas para Víctor Esteban. El pelotari riojano se entrena duro y esta tarde (Lodosa, 18.00 h. ETB1) tiene una oportunidad de volver a hacer lo que más le gusta: jugar a pelota. El delantero pelaire formará con Albisu para enfrentarse a Artola y Ladis Galarza.

Los resultados en el torneo del Parejas no fueron todo lo bueno que le hubiera gustado, después llegó el mazazo de ser apartado por la empresa con la arbitraria cláusula de «bajo rendimiento» y las interminables vueltas a la cabeza de las semanas posteriores. Un proceso difícil de digerir para cualquier deportista. «Le he dado bastantes vueltas a la cabeza. Vengo de mi mejor momento como pelotari profesional y de repente se te corta de lleno», recuerda el delantero.

Hoy, Lodosa (18.00 horas, ETB1) PARTIDO Campeonato Parejas Promoción - Semifinales Arretxe II - Erasun/Agirre - Iturriaga Parejas Víctor - Albisu/Artola - Ladis Galarza Ayer, Larráinzar. PARTIDO Retegi BI-Merino/Jaka-Irusta 19-22 Campeonato Parejas Promoción - Semifinales Ugalde-Erostarbe/P Etxeberria-Jaunarena 14-22

Sincero, reflexivo, sin rastro de rencor en sus palabras, Víctor Esteban repasa las experiencias de las últimas semanas. «Ha sido muy duro estar cuatro semanas sin jugar. Para un pelotari como yo es un suplicio estar tanto tiempo sin jugar, no me había pasado nunca», reconoce. «Durante este tiempo -continúa- ha habido cosas que no he sabido sobrellevar. Es un proceso largo pero estoy en ello, que es lo importante».

La oportunidad de esta tarde en Lodosa es una ventana de aire fresco para Víctor. ¡O una trampa! Depende de cómo se le den las cosas. En cualquier caso, la actitud del delantero de Ezcaray es la de pasar página, aprender de lo ocurrido y hacerse más fuerte. «Sobre todo tengo ganas de salir al frontón y disfrutar. Es lo único que quiero. Es el momento de quitar de mi mente las cosas que me perjudican, las sensaciones de la previa y del durante, y poder volver a disfrutar de la pelota», expone.

Víctor jugará con Albisu, la pareja oficial del Parejas (aunque en la práctica sólo jugaron juntos la primera vuelta, siete partidos). Enfrente estarán Artola y Ladis Galarza, otro de los pelotaris que ha salido 'señalado' del campeonato.

Promoción de Asegarce

El festival de esta tarde en Lodosa comienza con el segundo partido correspondientes a las semifinales del Parejas de Promoción. En esta ocasión el turno es para las dos parejas clasificadas de la empresa Asegarce.

Arretxe II (que sustituye a Peña II) y Erasun se verán las caras con Agirre e Iturriaga. Estos últimos finalizaron la liguilla de cuartos de final en primera posición, aunque sólo con una victoria de ventaja sobre las dos siguientes parejas. Una de ellas, sus rivales de esta tarde. Así que se avecina un encuentro muy igualado.