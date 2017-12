«Quiero que me juzguen por mi rendimiento, no por mi nombre» Gorka Esteban posa con la camiseta de su nueva empresa. / ASEGARCE Gorka Esteban, tras siete años en Aspe, ficha por Asegarce con el objetivo de «empezar de cero» VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 22 diciembre 2017, 09:58

Gorka Esteban comenzará el 1 de enero una nueva etapa en el profesionalismo. Debutó en el 2010 y, desde entonces, siempre bajo la disciplina de Aspe, el ezcarayense ha conquistado dos títulos del Parejas (2013 y 2016), un título del Cuatro y Medio (2015), dos subcampeonatos del Parejas (2011 y 2014) y otra segunda plaza en el Manomanista (2016), todos de Promoción. A pesar del currículo y con 27 años, Aspe había decidido no prolongar su contrato. Así que Asegarce le ha abierto la puerta con un contrato de nueve meses y el pelaire ha recuperado la sonrisa y la ambición por demostrar que aún tiene mucho que decir en el mundo de la pelota.

- ¿Por qué cambia de empresa?

- En Aspe me habían dicho que no iba a renovar. Estaba catalogado en una zona de la que tenía imposible salir. Daba igual lo que hiciese porque siempre había otro pelotari que me adelantaba, que contaba con más oportunidades.

- A los 27 años, ¿se siente mayor?

- Parece que soy un abuelo, pero soy un chiquillo y tengo por la pelota la ilusión de un niño.

- ¿Cuándo se dio cuenta de la situación?

- Entre el 2015 y 2016 llegué a las finales del Cuatro y Medio, Parejas y Manomanista de Promoción. Ahí sientes que si haciendo todo eso no te dan oportunidades, no es que te desesperes, pero te desilusionas. Ves las combinaciones y sientes que no vas a salir del pozo en la vida.

- ¿Qué ha echado de menos?

- Me hubiese encantado tener alguna oportunidad más, algo de continuidad. Empecé a pensar que daría igual lo que hiciese porque siempre había otro pelotari que me adelantaba, que tenía esas oportunidades. Te frenas pensando en qué tienes que hacer para lograrlas.

- ¿Cómo ha vivido la llamada de Asegarce?

- Con mucha ilusión. Entro a Asegarce como si debutase. Mi objetivo es empezar de cero. Ahora mismo soy el último delantero de Asegarce porque todos llevan más tiempo que yo. Pero agradezco esta oportunidad que dan a un pelotari que no ha sido un primera, pero que puede dar mucho en el frontón. Tengo que pelearme con todos en la cancha y, si demuestro que tengo nivel, me van a valorar.

- ¿Qué pide a su nueva empresa?

- Agradezco el contrato y lo único que pido es que me juzguen por mi rendimiento, no por mi nombre.

- Cambian técnicos, estilos... ¿Y cambia también Gorka?

- Ahora he de demostrar mi juego a otras personas. Pero lo primero es que voy a volver a jugar con toda la ilusión. Estoy muy motivado y feliz.

- Con su hermano Víctor en Asegarce, ¿ha sido más fácil?

- Está claro que el apoyo de Víctor es importante, pero también el de la gente que me conoce. Entreno con él, con Rubén Salaverri, Diego Iturriaga y Pablo Berasaluce. Me han visto entrenarme y han apostado por mí. Creo que puedo aportar un montón y me genera mucha ilusión que quieran trabajar conmigo.