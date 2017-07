PELOTA Todo queda en un susto Víctor Esteban durante un partido anterior. :: díaz uriel Víctor descarta una rotura en el cuarto dedo de su mano izquierda y ya piensa en recuperarse para la final del Bizkaia ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Martes, 25 julio 2017, 13:01

Buenas noticias. Víctor Esteban ha descartado sufrir una rotura en el cuarto dedo de su mano izquierda, después del golpe que le propinó la pelota contra el suelo en el partido del pasado domingo.

«El dedo lo tengo hinchado, pero bastante mejor que el domingo. Me he roto antes algún dedo y está claro que lo de ahora no es una rotura», confirmaba ayer con alivio el delantero riojano.

Hoy, Ermua 17.00 horas PARTIDO Mendizabal III-Irusta/Gorka-Jaunarena Parejas Ezkurdia-Rezusta/Altuna III-Merino II Hoy, Echevarría 17.30 horas PARTIDO Agirre-Urretabizkaia II/Peña II-Beroiz Hoy, Vitoria 17.30 horas PARTIDO Olaizola II-Imaz/Artola-Larunbe

Víctor se lesionó en el tanto 16-11 del partido del cuatro y medio que disputó el domingo en el frontón de Echévarri contra Laso. El delantero de Ezcaray intentó alcanzar una pelota bien bajada por Laso y el dedo quedó atrapado entre el suelo y la pelota. Víctor quedó tendido en el frontón, con claros gestos de dolor, hasta que fue atendido por el doctor Iñigo Simón.

Después de pasar por los vestuarios el riojano regresó a la cancha y fue capaz de ganar el partido y clasificar a su equipo para la final del Torneo Bizkaia. «Han tenido una buena idea con este formato. Es una especie de Interpueblos, que juegas por equipos, y entre los compañeros hay muy buena conexión», explicaba ayer el delantero riojano.

«Ya estoy pensando -prosiguió- en recuperarme para poder jugar la final del próximo 22 de agosto en el frontón Bizkaia de Bilbao».

Gorka y Merino II, en Ermua

La localidad de Ermua acoge esta tarde (17.00 horas) un festival con dos partidos de parejas. En el primero aparece el riojano Gorka que jugará junto a Jaunarena contra Mendizabal III e Irusta.

A continuación, turno para el estelar en el que el zaguero de Villar de Torre Merino II jugará acompañado de Altuna III contra Ezkurdia y Rezusta.

Otros dos festivales está programados esta tarde. En el Ogueta de Vitoria Olaizola II e Imaz se miden a la pareja formada por Artola y Larunbe.

Mientras, en Echevarría, Agirre y Urretabizkaia se verán las caras con Peña II y Beroiz.