El primer duelo riojano se vive en Eibar Víctor golpea con la derecha la pelota ante David Merino en un partido anterior. :: díaz uriel El ezcarayense Víctor y Albisu, invictos, se miden (17.00 horas, ETB1) a Irribarria y Merino II, que aún no han ganado V. S. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:44

logroño. Podía haber sido el Adarraga el lugar elegido, pero Aspe ha llevado al Astelena eibarrés el primer duelo de pelotaris riojanos en el Campeonato de Parejas. En la tercera jornada, Víctor y Albisu se enfrentan esta tarde (17.00 horas, ETB1) a Irribarria y Merino II. A priori, no podía ser un duelo más desigual. El delantero ezcarayense ocupa lo más alto de la tabla, con dos triunfos en sendos encuentros, mientras que el zaguero de Villar de Torre es último, tras acumular dos derrotas, pero esos guarismos, a día de hoy, significan muy poco. «En sólo dos partidos hay gente que parece saber si unos funcionan o no, pero yo creo que el Campeonato se cuece a partir de ahora, cuando las parejas empiezan a estar más compactadas», analiza Víctor Esteban. «Esperemos que a Iker y David les cueste una semana más», bromea.

Porque, sobre el papel, Irribarria y Merino II partían como una de las duplas con más lustre, pero aún no han podido enseñar las garras en ninguna de sus comparecencias. Ahora, su objetivo es reaccionar y sumar ese primer e importante punto. «Creo que estoy entrenando bien, me encuentro muy bien físicamente y de manos, pero falta esa victoria que aporta un plus de confianza en los partidos», analiza David Merino.

CARTELERA Ayer, Pamplona. PARTIDO RESULTADO Agirre-Salaverri/Peña II-Iturriaga 22-16 Campeonato Parejas. Bengoetxea-Larunbe/Ezkurdia-Zabaleta 19-22 Artola-Ibai Zabala/Laso-Untoria 18-14 Hoy, Eibar (17 00 horas, ETB1). PARTIDO Retegi BI - Jaunarena/Darío - Erostarbe Campeonato Parejas. Víctor - Albisu/Irribarria - Merino II Errandonea - Merino/P Etxeberria - Lasa IV

Para ninguno de los dos contendientes existe un morbo especial. «Desde niños, sobre todo porque jugaba con mi hermano Gorka, he coincidido con David. En el frontón, cada uno pelearemos por nuestros intereses y fuera, siempre nos alegraremos de que al otro le vayan bien las cosas», analiza Víctor. «Es un duelo de riojanos, pero el torneo está formado por ocho parejas y hay que jugar contra todos», resume el de Villar de Torre.

Víctor y Albisu navegan con viento de cola. En el primer duelo, en el Adarraga, ambos sobresalieron, con especial papel del de Ataun. En el segundo, una lesión de Ladis Galarza les dejó casi inéditos pero con un 22-3 en el marcador. Merino sabe de su potencial: «Albisu lleva un verano y un otoño a grandísimo nivel». Reconoce que es difícil buscarle los puntos flacos, pero sí sabe lo que debe evitar. «Si le dejamos la pelota franca en el cuatro es un martillo», analiza.

Víctor, mientras, muestra respeto hacia sus rivales. «Iker es capaz de darle mucha velocidad a la pelota y David, de dominar a cualquiera. No podemos dejarles jugar cómodos», resume el pelaire.