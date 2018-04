Cuando la pelota no es tan bonita Salaverri se prepara para golpear con la derecha. :: justo rodríguez El zaguero de Fuenmayor protagoniza día a día un trabajo «lento» con el objetivo de regresar a los frontones «cuando sea, sin una fecha fija» Salaverri se recupera de su grave lesión ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 10:15

El pasado 11 de marzo, el zaguero Rubén Salaverri (Fuenmayor, 15/1/1998) entró con su derecha desde el cuadro cinco, centrado, con tiempo para prepararse. Un golpe como ha pegado miles en su carrera incipiente. En cuanto el cuero salió de su mano un grito sobrecogió al público del Atano III mientras el riojano se sujetaba el antebrazo derecho con su mano izquierda. El resultado: lesión en el nervio musculocutáneo, el que inerva al bíceps. Dicho de otra manera: entre tres y seis meses de recuperación antes de regresar a la competición.

Ahora queda lo más complejo. El trabajo alejado de las cámaras de televisión, de los elogios. Un día a día tan importante como, por momentos, desesperante. «De momento, va muy lento. El proceso es muy lento en sí, ya me avisaron de que el primero y el segundo mes son muy lentos, parece que no avanzas. Por lo menos ya no tengo dolor para hacer la vida diaria», resume el pelotari riojano.

Una de las grandes luchas de los pelotaris lesionados, quizá la más importante más allá de recuperarse que es lo primordial, es no alejarse de los frontones, no perder su condición de pelotari. «Voy por la mañanas a clase (grado superior de deportes) a La Laboral. Algún día tengo que ir a Vitoria al fisio y entonces no puedo ir a clase. A la tarde entreno físico y a veces frontón (muy poco y golpeando sólo con la izquierda) porque así me siento pelotari. Si sólo hiciera físico no me sentiría pelotari, sería muy raro», se confiesa Rubén Salaverri.

El riojano se lesionó el 11 de marzo en el Atano III de San Sebastián, al golpear una pelota con la derecha

El zaguero de Fuenmayor trata de encontrar la estabilidad en la montaña rusa de emociones que supone vivir lesionado. Cuando estás de subidón te comes el mundo y ves muy cerca la recuperación. Cuando estás de bajón todo va contra ti, ni avanzas ni mejoras. Rubén Salaverri reconoce que vive a caballo entre esos dos estados de ánimo: «Pues voy a días. Hay días en los que estás entrenando y vas con unas ganas terribles para no perder forma. Pero hay otros días en los que lo ves tan lejos que se te viene todo un poco encima. Te preguntas, ¿estoy entrenando y no sé para qué?».

Llamada de Julián Retegi

El que es o ha sido pelotari sabe lo duro que es estar en el dique seco durante una larga temporada. No gusta y en esos momento se agradece todo el apoyo que llegue. En el caso de Rubén Salaverri, una de las llamadas más distinguidas fue la del gran campeón Julián Retegi: «Habló con mi padre. Él le contó que tuvo la misma lesión y le explicó que no tenga prisa a la hora de volver. Que vuelva cuando me encuentre bien y que siga el proceso de recuperación. Una cosa es el alta de los médicos y otra estar en condiciones de jugar un partido de pelota».

Preguntado por una hipotética fecha de regreso a los frontones, el zaguero de Fuenmayor lo tiene muy claro, ni hay, ni pierde mucho tiempo en algo que no puede controlar: «No, para nada. Veo que esto va muy despacio. Y además, cuando ya esté bien, me costará recuperar la confianza. Será lo que más me cueste, porque me lesioné en un golpe que habré hecho miles de veces durante mi carrera. Es tan normal que volver a cogerlo natural seguro que me cuesta».