PELOTA La pegada de Albisu desafía al especialista en la distancia, Olaizola L.R. LOGROÑO. Sábado, 21 abril 2018, 01:07

«Él juega bien aquí y en todos los lados. Intentaré que no esté cómodo. Si te cruza desde el cinco no llegas. Con 38 años ha demostrado que es el mejor, tiene unas grandes cualidades». Así piropeaba Albisu a su rival de esta tarde, Olaizola II, en el Labrit de Pamplona. No es para menos. Cuatro chapelas y cinco finales más perdidas lucen en la hoja de servicios del delantero de Goizueta en la modalidad del mano a mano.

Es favorito Olaizola II que se enfrenta a un zaguero, algo que siempre obliga a jugar de una manera especial a los delanteros. «El primer partido siempre es complicado. Y más contra Jon Ander (Albisu) que le pega muchísimo a la pelota. Normalmente en muchos tantos estará dominando», reconocía Aimar.

CARTELERA Hoy, Pamplona 18.00 horas (ETB1) PARTIDO Víctor - Imaz/Laso - Larunbe Campeonato Manomanista - Octavos Olaizola II/Albisu Ayer, Alsasua PARTIDO RESULTADO Mendizabal III - Lasa IV/Ugalde - Merino 18-22 Campeonato Manomanista - Octavos Ezkurdia/Jaka 22-15

En cuanto a su envidiado palmarés en la distancia, Olaizola es claro, no ha perdido el hambre del triunfo: «Todos los campeonatos los afronto como si fueran el primero. Mi objetivo es jugar como estoy entrenando».

En el partido que abre la velada el riojano Víctor regresa a las canchas tras la pifia del Manomanista, la mejor manera de pasar página. El pelaire juega con Imaz contra Laso y Larunbe.