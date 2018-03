Paso de gigante de Olaizola e Imaz Olaizola busca la pelota con la derecha ante Elezkano en el partido de ayer. :: a. calleja/d.n. Elezkano y un irregular Rezusta cierran 100 días de imbatibilidad V. S. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 23:46

Matemáticamente, Olaizola II e Imaz no son finalistas del Campeonato de Parejas. Pero sólo una catástrofe les podría privar de ese privilegio. Ayer, en el Labrit, dieron un paso de gigante para sumar otro hito más en el ya abultado palmarés del delantero de Goizueta y llegar a su primera gran cita, en el caso del zaguero de Oyarzun.

0 0 Duración 65 minutos. Pelotazos 503. Saques Olaizola, 0; Elezkano, 1. Faltas Olaizola, 0; Elezkano, 0. Ganados Olaizola, 11; Imaz, 1; Elezkano, 12; Rezusta, 0. Perdidos Olaizola, 3; Imaz, 3; Elezkano, 4; Rezusta, 6. Marcador 0-2, 1-2, 1-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-7, 9-7, 9-8, 10-8, 10-914-9, 14-12, 15-12, 15-15, 18-15, 18-18, 19-18, 19-19 y 22-19.. Botilleros Berasaluze, con los ganadores; Apezetxea, con los perdedores. Incidencias Lleno en el Labrit en partido de la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas.

Veteranía y juventud. Un tándem perfecto que está salvando la papeleta a Asegarce y dando vidilla a los aficionados, que disfrutan con partidos como el de ayer, con alternativas, tantos espectaculares, mucha brega y un desenlace vibrante. La pena se la llevaron a casa Elezkano II y Rezusta, que perdieron tras más de 100 días sin caer y que, por primera vez en todo este tiempo, mostraron fisuras en su juego. Fue en la zaga, donde la zurda de acero de Rezusta se empezó a resquebrajar. Seis fallos para el de Vergara son una cifra difícil de creer. Ayer no disfrutó y el partido se perdió por esos errores. Porque Elezkano rayó a un gran nivel no temiendo nunca enredarse con Olaizola y firmando muchos tantos de mérito. Sin embargo, no fue suficiente.

CARTELERA Ayer, Pamplona. PARTIDO RESULTADO Arteaga-Etchegoin/Bakaikoa-Erasun 18-10 Campeonato de Parejas Semifinales. Olaizola-Imaz/Elezkano-Rezusta 22-19 Artola-Ibai Zabala/Laso-Larunbe 16-22 Hoy, Eibar (17 00 horas, ETB1) PARTIDO Mendizabal III - Merino/Jaka - Irusta Campeonato de Parejas Semifinales. Ezkurdia - Zabaleta/Altuna III - Martija Arretxe II - Iturriaga/Ugalde - Erostarbe

Como tampoco lo fue su salida en tromba, buscando ángulos y rematando, sacando de sitio a Olaizola (1-4). No es el de Goizueta un delantero que se amilane ante las tempestades. Cuando más llueve, aparece, aunque ayer le costase un poco entrar en calor. Las ventajas continuaban siendo para azules (5-7, con un saque de Elezkano que engulló la pared izquierda del Labrit) hasta que Olaizola cogió su fusil. Remate de aire por pared; un gancho y una dejada para acabar; una apertura violenta y otra vez con picardía y velocidad por la pared dieron la primera ventaja a colorados (9-7). No volverían a verse por detrás, aunque Elezkano, con su pundonor habitual, logró firmar empates a 15, 18 y 19, cerrando brechas notables como el 14-10 o el 18-15, que parecían insalvables.

El partido, en la recta final se puso al rojo vivo. La igualada a 19 llegó con Elezkano tomando el control del tanto y acabando con un gancho magnífico. Respondió Olaizola, en un pulso con el vizcaíno que el veterano ganó con una dejada de aire (20-19). Imaz, con un esfuerzo sobrehumano, como en casi todo el encuentro, sostuvo el 21-19, que también se decantó por la picardía de Aimar. Y el 22-19 cayó por un error de Rezusta del que tardará en olvidarse porque ahora les tocará sufrir mucho en la última jornada ante Altuna y Martija.