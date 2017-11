«El año pasado me quedé con la espinita de jugar la final» Martes, 7 noviembre 2017, 10:55

Urrutikoetxea llegó tranquilo a la rueda de prensa. El finalista reconoció que la clave del choque estuvo en el ritmo que puso. «He venido con las ideas muy claras: tenía que darle velocidad a la pelota», resumió. Urrutikoetxea celebró con rabia el tanto 22. «A todo pelotari le hace mucha ilusión jugar una final, y más con el nivel de pelotaris que hay. El año pasado me quedé con la espinita de jugar la final y hoy -por ayer- me la he quitado», afirmó.

Bengoetxea VI, por su parte, no puso ningún pero al triunfo del vizcaíno: «Está en la final por méritos propios. Ha jugado muy fácil, está muy fuerte».