«Lo del año pasado ya está olvidado. Firmaría llegar con opciones al final» Altuna III celebra una victoria. :: iñigo royo Jokin Altuna Delantero de Aspe El de Amézqueta ultima la preparación de la final del Cuatro y Medio que juega contra Urrutikoetxea ELOY MADORRÁN Logroño Miércoles, 15 noviembre 2017, 11:25

Jokin Altuna, Altuna III, (Amézqueta, 1996) persigue su primer gran triunfo como profesional. El año pasado ya disputó la final del Cuatro y Medio y se quedó cerca, muy cerca, a un solo tanto. Bengoetxea le arrebató el sueño (22-21). El domingo tiene una nueva oportunidad, en esta ocasión ante Urrutikoetxea. En semifinales dio una gran imagen doblegando al heptacampeón de la distancia, Olaizola II (22-13) con rotundidad.

- Comenzó mal la preparación de la final. En un entrenamiento con el riojano Darío reconoció que había tenido malas sensaciones.

- No me entrené nada bien. Pero lo importante será estar bien el siguiente domingo y si juego bien, pues me vale entrenar mal si luego gano la final.

- No es habitual esta sinceridad antes de una gran final.

- Estoy entrenando todos lo días, así que te da tiempo de tener buenas y malas sensaciones.

- Tercera final consecutiva de Urrutikoetxea. ¿Es el favorito?

- No pienso que sea favorito por eso, creo que es favorito porque está en el mejor momento de su carrera. Porque es el pelotari más completo de todos y porque está jugando muchísimo durante todo el año. Cuando un pelotari está así... Creo que ya tiene todo: madurez, físicamente también está en su mejor momento, y en el frontón también. Y es un rival muy duro para mí.

- Urrutikoetxea ha sido el único que ha conseguido ganarle en el Cuatro y Medio este año, ¿ese partido sirve para algo?

- Al final perdí contra él. Pero lo del domingo es una final y es totalmente diferente. Sé que en ese partido no jugué nada y que tendré que jugar mucho para ganarle. Al final, contra Urrutikoetxea sufren todos. Pero si yo hago lo mío, él tendrá que sufrir también.

- ¿Dónde puede estar la clave del partido o qué es lo que tiene que hacer usted muy bien para ganar?

- Todo. Si no juego todo lo que sé será muy complicado ganar la chapela. Tedré que hacer todo bien: sacar, restar, darle velocidad a la pelota y terminar bien el tanto.

- Este partido, ¿lo está preparando igual que el resto o está entrenando alguna faceta del juego en concreto?

- Como siempre. No porque sea una final tienes que hacer algo diferente. Me estoy preparando igual que el resto de partidos. Al final, si te pones a hacer cosas diferentes no juegas bien, estás igual más nervioso. Aquí lo importante será estar tranquilos, hacer las cosas que hago siempre y entrenar como siempre.

- Es inevitable recordar la final del año pasado cuando se quedó a un solo tanto de ser el campeón del Cuatro y Medio. ¿Ese partido le va a servir de experiencia para este año?

- No creo. En todas las entrevistas estoy escuchando la misma pregunta. Lo del año pasado está ahí, ya está olvidado. El del domingo será otro partido totalmente diferente y lo del año pasado no me sirve. Firmaría llegar con opciones al final del partido. Lo más importante es que juegue bien y que sea regular todo el partido.

-Si se llega 21 iguales al final, no dudará en jugársela.

- Eso sin duda, si no te queda una cara de tonto... como la final del año pasado. Si estoy 21 iguales ya sé lo que tengo que hacer. Pero no creo que en mi segunda final consecutiva se llegue al 21 iguales.

- ¿Es usted supersticioso?

- Sí (contesta rápidamente), Muy supersticioso. Tengo manías con los pantalones y también con las zapatillas. Creo que todos los pelotaris tenemos manías y a la gente, desde afuera, le pueden parecer cosas absurdas. Si empiezo jugando un campeonato con unos pantalones viejos, si me sale bien la cosa, sigo con los viejos. Y si empiezo con nuevos y no me sale bien, me vuelvo a poner los viejos.

- Tres preguntas rápidas para conocer algo más de Jokin, el chaval de Amézqueta. ¿Una comida favorita?

- No sé, soy simple. Arroz con almejas y filete.

- ¿Un equipo de fútbol?

- El Athletic, sin dudar.

-Un sitio donde pasar unas vacaciones

- Ibiza. La visité el año pasado y estuve a gusto. Este año habrá que ir otra vez.