«Las dos parejas del grupo son muy complicadas» David Merino, Merino II Jugará con Bengoetxea

A pesar de su juventud (27 años), Merino II ya ha ganado el torneo de San Mateo en tres ocasiones. Es todo un veterano. Y llega a Logroño tras un buen verano. Quiere el cuarto título.

- Desde que se dio a conocer el cartel de la feria todo han sido elogios para el formato de parejas mixtas. ¿Cuál es su opinión?

- Llego con mucha ilusión, con ganas en una feria que es preciosa. No hay ninguna pareja que sobresalga sobre las demás. Todas son fuertes. Es un formato que me gusta muchísimo.

- Después de un verano largo, los pelotaris riojanos llegan a su feria predilecta. En su caso, ¿qué resumen hace de su verano?

- El verano ha ido bien en líneas generales. He jugado partidos en los que he estado muy a gusto, en otros no tanto, pero en resumen bien, contento.

- ¿Y cómo se encuentra anímicamente, qué vibraciones tiene?

- Estoy con ilusión, con ganas aunque siempre se puede mejorar. Tengo ganas de poder hacerlo bien en San Mateo.

- El formato elegido garantiza la presencia de un riojano en la final. Es decir, se enfrentan entre los tres. ¿Qué la parece la pareja Altuna II-Untoria?

- Altuna adelante es pura magia. Y Álvaro atrás es una roca. Van a sumar mucho juego. Va a ser una pareja muy difícil de batir.

- ¿Y Víctor y Rezusta?

- Víctor y Beñat (Rezusta) es una pareja muy explosiva. Ambos le meten mucha velocidad a la pelota. Si les dejas jugar tranquilos te pueden sacar del frontón. Las dos parejas son muy complicadas y habrá que jugar mucho para poder ganar.